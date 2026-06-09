彰化師鐸獎主任母子聯手一起貪 5年狂A幼兒園逾400萬元...連皮帶骨瘋狂剝削家長
彰化縣曾榮獲「師鐸獎」的楊姓老師，背地裡把公立幼兒園當成個人提款機，甚至把母親當成「假志工」，聯手大啃特教血汗公款！地檢署查出，溪湖鎮某國小附設幼兒園楊姓主任，涉嫌利用掌管園務權力，狂榨家長學雜費還詐領政府補助，橫跨5個學年度、不法所得高達400多萬元，檢方今（9）日偵結，將楊男及共犯共7人，依貪污、詐欺、洗錢及商業會計法等罪嫌起訴。並對楊男具體求處12年重刑，其涉案母親黃女也被求刑7年6月。
這起堪稱「連皮帶骨瘋狂剝削」的幼兒園弊案，手法令人咋舌。檢方調查發現，涉案的楊姓主任自2021年至今年2月，自行以電腦設計假的收費通知單夾入聯絡簿，對家長展開無差別吸血。不論是註冊費、學雜費或寒暑假加托費統統大筆灌水，私下印製符合彰化縣政府規定的「正版收據」，收了錢之後，再將收據直接撕毀丟棄，只留少部分款項存入公庫應付學校會計，5年間光是超收的家長血汗錢就高達243萬餘元。
楊男的貪婪毫無下限，連大班孩子一輩子一次的畢業紀念冊，明明廠商只收2400元至2800元，他卻向家長收取高額差價；其餘如運動服、圍裙、書包、餐具、親子旅遊，甚至是地下才藝社團，全部都成了他中飽私囊的工具，相關代辦費又讓他狠撈了超過106萬元。更誇張的是，他還向園內代理教師和教保員誆稱，每學期繳交3500元即可共餐，結果根本沒有增訂食材，直接讓同事吃小朋友的剩菜剩飯，平白詐得13萬3000元。
除了把家長、同事當肥羊，楊男更將歪腦筋動到國家的教育補助款上。他涉嫌在公務系統虛報平日延托與暑假加托人數，大肆偽造出勤紀錄，甚至明知其母黃女根本沒有教師助理員資格，僅在園內擔任志工，竟長期以母親名義虛報「助理員」薪資，隨後還向幼兒園家長借用銀行帳戶洗錢、藏匿贓款。
不僅如此，楊男母子還聯手逼迫園內特教助理員配合，在簽到表上作假，明明每日僅到工2至4小時，卻硬生生浮報成上班8小時，等特教補助款匯入帳戶後，再由助理員提領現金「回繳」給楊男母子，光是特教與延長照顧補助，兩人大統包就詐領了國家超過一百萬元公帑。
法務部調查局彰化縣調查站於今年2月發動搜索，在楊男、黃母住所及幼兒園內查扣關鍵手機與電腦主機，一舉瓦解這個校園吸血集團。地檢署強調，楊男身為幼兒園創始元老，深受地方信任卻屢屢涉貪，嚴重破壞公部門公信力，犯後態度惡劣，因此向法院建請從重量處有期徒刑12年，涉案黃母則求刑7年6月，並聲請全面沒收所有不法所得，絕不寬貸。
★《鏡報》提醒您：此新聞報導之偵辦進度與資訊，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
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