彰化師鐸獎幼兒園主任涉超收費用詐財遭訴 求刑12年

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（中央社記者鄭維真彰化9日電）彰化某國小附設幼兒園楊姓主任涉以違規超收費用、登載不實公文書等，詐取家長、同仁財物及公部門補助款，並勾結廠商取得不實會計憑證，遭彰檢起訴，具體求刑12年。

彰化地方檢察署今天公布起訴書，楊姓主任從民國101年10月起至今，於彰化縣某國小擔任教師兼主任職務，負責擬訂並執行附設幼兒園工作計畫、編擬經費預算、審核經費收支及申請補助款等，具刑法上授權公務員身分。

彰檢透過新聞稿表示，楊姓主任明知公立幼兒園收費應依彰化縣政府規定辦理，卻從110學年度至115年2月間，自行製作未註記收退費基準的不實收費通知單，向家長超收註冊費（含學雜費及代辦費），僅將符合規定部分款項存入公庫，藉此詐取新台幣160萬餘元；於寒暑假期間超收加托費達83萬餘元。

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在畢業紀念冊、幼童圍裙與運動服、書包與餐具、表演服租借、親子旅遊及違規開辦課後社團等項目中，楊姓主任向家長收取高於實際成本費用，收取差額後未依規定繳入公庫，也未退還家長，詐取逾106萬元。

此外，幼生餐點由學校統籌訂購，依規定僅計算幼生供餐份量，不包含教職員工，她卻向3名代理教師與教保員誆稱，每學期繳3500元即可與幼生共同用餐，其收款後未轉交學校增訂食材，而將款項私用，詐取13萬3000元。

檢方表示，楊姓主任還涉嫌於公務系統虛偽登載平日延長照顧與暑期加托幼生參加人數，以提高行政費補助額度，並多次偽造不實簽到表及出勤紀錄，詐領延長照顧服務鐘點費共8萬餘元。

檢方查出，楊姓主任明知母親未具教師助理員資格且未實際執行相關業務，竟以母親名義虛報並詐領「延長照顧服務加置教師助理員經費」；為規避稅務查調，借用徐姓幼生家長帳戶申報，以巫姓特教助理員名義接續申領，詐得44萬餘元。母女並偽造簽到表，浮報特教助理員出勤時數，共同詐領補助款60萬餘元。

另外，楊姓主任為順利核銷寒暑假加托餐點費，明知未向某食品工廠採購食材，仍聯繫張姓工廠負責人及林姓、戴姓員工，配合開立不實統一發票報帳，詐領3萬餘元。

全案經彰檢偵結，楊姓主任等7人分涉貪污治罪條例、詐欺、偽造文書、洗錢防制法及商業會計法等罪嫌提起公訴。

檢察官審酌楊姓主任曾獲師鐸獎，本應為人師表，卻利用首長職務之便長期圖謀不法利益，破壞機關財政紀律並損害家長權益，考量犯後態度及情節重大，具體求刑12年；其母以志工身分協助工作，未實際執行特教助理員業務，共同詐取公款，求刑7年6月。不法所得聲請法院宣告沒收。（編輯：李亨山）1150609