彰化帶狀疱疹疫苗接種計畫 20日開打 （圖源：彰化縣政府提供）

為降低高齡族群罹患帶狀疱疹及併發症風險，提升長者健康防護力，彰化縣帶狀疱疹疫苗接種計畫將自20日起正式啟動，彰化縣長王惠美呼籲符合資格之長者盡快完成預約與接種，以提升個人保護力。

彰化縣衛生局表示，帶狀疱疹是由水痘帶狀疱疹病毒引起，好發於長者或免疫力較低族群，發病時常伴隨劇烈疼痛，部分個案可能產生長期神經痛等後遺症，嚴重影響生活品質。透過接種疫苗，可有效降低發病及併發症風險，建議符合資格者及早接種。

接種對象為彰化縣設籍滿1年之65歲以上長者，原住民為55歲以上；低收入戶及中低收入戶長者，由縣府全額補助完成2劑接種；一般符合資格長者，完成2劑接種須自付費用新臺幣6,000元，不足部分由縣府補助，自20日起開放接種。

彰化縣衛生局補充，提醒本次疫苗數量有限，將依規定對象及疫苗供應情形辦理接種，符合資格之長者請把握時程，儘早洽詢所在地衛生所，以免向隅。