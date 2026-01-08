彰化平和國小建和分校校舍動土 2027年11月完工

（中央社記者吳哲豪彰化8日電）彰化縣平和國民小學建和分校第2期校舍新建工程今天動土，彰化縣政府教育處表示，將建地上4層、28間教室的教學大樓，預計2027年11月完工，分校學生未來可在新大樓完成學業。

建和分校所在原為彰化市文小七用地，彰縣府1988年公告徵收，規劃平和國小擴建分校，建和分校首期工程完工後，2007年學生開始上課，但用地南側仍有民眾占用居住，經彰縣府執行拆除作業，目前建和分校有4個班。

彰化縣長王惠美、中國國民黨籍立法委員謝衣鳯及平和國小校長王麗惠等出席動土典禮，王惠美表示，擔任彰化縣議員時就注意到建和分校校舍不足，後續克服萬難啟動2期工程。

她說，第2期校舍新建工程投入新台幣2億946萬餘元，教學大樓設計融合植物葉脈生命意象，強調校園空間與自然和諧共生，致力構建通風、採光佳且具空間層次學習環境。

王惠美表示，彰縣府預計再投入3億9835萬元進行第3期工程建操場與地下停車場，紓解上下學尖峰車流與居民停車壓力，提升家長接送安全與便利性。（編輯：李明宗）1150108