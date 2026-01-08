彰化平和國小建和分校2期校舍動土 明年11月完工

記者張溎壕／彰化報導

因應周邊住宅區快速發展、就學需求大幅成長，彰化市平和國小建和分校校舍空間趨於飽和，彰化縣政府斥資逾2億元推動第2期校舍工程，今（8）日舉行動土典禮，預計116年11月完工，為學童打造更優質的學習環境。

彰化市平和國小建和分校因周邊住宅區蓬勃發展，就學人口持續增加，現有17間校舍（含非營利幼兒園）已趨近滿載。為因應迫切的教學空間需求，彰化縣政府規劃推動第2期校舍工程，斥資2億946萬餘元，新建地上4層樓教學大樓，總計規劃28間教室，工程今日舉行動土典禮，預計於116年11月完工。

彰化縣長王惠美表示，平和國小分為平和與建和2個校區，縣府在克服土地整合等挑戰後，全額投入經費推動2期工程。她指出，建和分校校園建設承載著許多家長與社區多年來的期待，期盼透過完善的校舍規劃，讓孩子能在充滿美感與安全感的環境中自在學習、勇敢探索。

王惠美說明，新教學大樓設計融入「植物葉脈」的生命意象，建築線條如自然律動般延伸，強調校園空間與自然的和諧共生，並兼顧通風、採光與空間層次，打造兼具機能與美學的現代化學習場域。

平和國小校長王麗惠表示，投資教育就是投資未來，能夠見證學校重要建設的推動，是一個歷史性的時刻，也象徵學校發展邁入新的里程碑。

王惠美也預告，縣府後續預計再投入3億9835萬元推動第3期工程，規劃興建操場與地下停車場，以紓解上下學尖峰車流及周邊居民停車壓力，持續完善校園整體機能。

彰化縣政府斥資逾2億元推動平和國小建和分校2期校舍工程，今日舉行動土典禮，預計116年完工。（記者張溎壕攝）