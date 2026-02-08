彰化年終大掃除推二手物募集 書籍文具小家電都能捐

▲彰化縣募集循環良所內部環境。（圖／彰化縣環保局提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】隨年關將近，為推動資源循環與減廢生活，彰化縣環境保護局鼓勵民眾將家中閒置但功能完好的書籍、玩具、生活小物或小家電等物品捐出，送(寄)至環保局或就近交付26個鄉鎮市清潔隊，期望透過資源再利用，延長物品生命週期，發揮物盡其用的最大效益，共同為環境保護盡一份心力。

彰化縣環境保護局表示，現代消費節奏快速，許多如玩具、文具、書籍、服飾、生活用品及小家電等物資，常因使用頻率降低而閒置。透過「二手物募集計畫」，不僅能延長物品使用壽命、從源頭減少廢棄物，還能降低生產新產品所產生的碳足跡，對環境永續有正面助益。

為推動二手物的循環再利用，環保局已於去年(114年)於本縣溪州鄉彰水路一段1巷101號2樓(彰南運動休閒園區-溫水游泳池2樓)成立彰化縣募集循環良所，作為二手物募集、整理及交換，並辦理資收物兌換之據點。此次募集到的二手物品經篩選與整理後，部分作為本局後續辦理之二手物交換活動及彰化縣募集循環良所使用，另一部分則轉贈轄內弱勢團體、社福機構，確保資源能妥善分配。

彰化縣環保局推動資源循環再利用，即日起至115年3月27日辦理二手物募集活動，邀請民眾整理家中閒置物品，將仍具使用價值的物資送往指定地點，讓物品延續生命、減少浪費，同時落實環保理念。此次募集項目包含書籍（不含宗教及違反善良風俗之書籍雜誌）、文具（不含已使用過之消耗品）、生活小物（以可再使用且無保存期限之日常用品為限），以及小家電，如果汁機、體重機、體脂計與吹風機等。

環保局表示，民眾可透過郵寄方式寄送至彰化縣彰化市健興路1號2樓「彰化縣環境保護局環境工程科」，或親自送至各鄉鎮市清潔隊，以及位於溪州鄉彰水路一段1巷101號2樓的「彰化縣募集循環良所」。盼藉由募集行動，促進資源共享與循環利用，攜手打造更永續的生活環境。