彰化幸福巴士芳苑續航 埔心上路偏鄉學子也能搭

（中央社記者鄭維真彰化7日電）彰化芳苑鄉新年度幸福巴士今天正式啟動，維持每週二、五往返芳苑鄉與二林鎮路線，提供長者免費搭乘；埔心鄉幸福巴士2日已上路並設通學路線；員林市公所則評估5月後調整營運機制。

芳苑鄉公所今天於新街玄武宮舉行「幸福巴士再出發－續航記者會」。公所表示，原本5路公車有行經芳苑鄉新街村，因地處偏鄉、載客量不足而停駛，導致長者及弱勢家庭就醫、採買等日常行程不便，鄉長林保玲尋求善心人士及企業籌措經費，並媒合交通運輸業者，促成幸福巴士服務迄今邁入第6年。

林保玲說，感謝又德風力發電股份有限公司贊助新台幣20萬元，成為幸福巴士續航重要力量，希望讓偏鄉長者安心出門、生活更便利；今年行駛服務維持每週二、五往返芳苑及二林，提供長者與弱勢家庭安全便利交通選擇。

埔心鄉公所今年開辦幸福巴士，2日通車。公所人員向中央社記者表示，設置南北線2條固定路線及1條預約路線，行經埔心鄉公所、衛生福利部彰化醫院等，並配合埔心國中接送居住偏遠村落的學子返家。

員林市公所表示，員林幸福巴士去年發包數次流標，經團隊努力奔走招商，於10月起恢復行駛，與廠商合約擴充至今年4月底，平日線分別以振興里天化宮、湖水里集興宮為起點，定時巡迴行駛，假日線起點分別設於圓林園及台鐵員林車站，以觀光休閒功能為主。

員林市公所說明，為滿足更多民眾搭乘需求，如後續招標順利，將評估5月起調整營運機制及路線，將預約制納入考量，提高使用效益。（編輯：陳仁華）1150107