彰化庇護島"半年13撞"駕駛逃逸 台中貨車暴衝撞13車2宅
中部中心／綜合報導
彰化彰南路的庇護島，從4月裝設以後，頻頻出"撞"況，18日下午，迎來了第13撞！駕駛撞完竟然落跑，警方已要求到案說明；另外在台中，一台直行貨車，與左轉轎車相撞後，失控往路邊騎樓方向暴衝，波及了13台車輛及2戶民宅。
監視器拍下，貨車直直衝進騎樓，撞破塑膠遮雨棚，把停放的休旅車整台撞歪成90度，貨車駕駛，冷靜一下，回過神後，自己從車窗爬出來，
台中貨車失控暴衝 連撞13輛車.2戶民宅（圖／翻攝畫面）
但怎麼會，莫名其妙有貨車暴衝進騎樓？換個角度看，一台轎車，準備左轉，直行貨車，閃避不及撞了上去，整台車向右偏移，路邊停放機車，通通被撞倒，就連轉角停的另一台貨車，也被撞歪。
事發就在台中市北屯區環中東路上，兩車相撞事故，波及2戶民宅，及路邊貨車、轎車、機車，零零總總，加起來一共13台車輛，而彰化彰南路的庇護島，則是在18日下午，迎來了第13撞！
彰化彰南路最悲情庇護島 ＂第13次撞＂駕駛肇事逃逸（圖／翻攝畫面）
十字路口，左轉道上黑色休旅車，突然偏移軌道，往行人庇護島方向，直直騎了上去，轎車前輪懸空，反光警示牌，通通被壓在底盤下方，不過駕駛沒下車查看，反而一腳踩下油門，搖搖晃晃的離開現場
彰化彰南路上的庇護島，今年4月裝設後，已經被撞13次，實在多災多難，堪稱最倒楣庇護島，還是得提醒駕駛人，開車上路，睜大眼睛，留意路況才是最重要的。
原文出處：彰化庇護島＂半年13撞＂駕駛逃逸 台中貨車暴衝撞13車2宅
