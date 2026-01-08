彰化庇護島10天4撞！議員喊可索賠 Cheap酸爆：真的專業

彰化縣政府於田中鎮斗中路與中正路交叉口設置庇護島，沒想到短短10天內，竟接連發生4起車禍。（圖／翻攝自鄭俊雄 臉書）





彰化縣政府為提升行人安全，於田中鎮斗中路與中正路交叉口設置庇護島，沒想到短短10天內，竟接連發生4起車禍！國民黨籍議員鄭俊雄表示，受傷民眾與車禍事故受損可向施工單位索賠，引發網紅Cheap批評，「笑死，撞到庇護島可以申請國賠」。

鄭俊雄表示，雖然安全島的設置初衷是維護民眾安全，但因為該處庇護島設計過於突出至路口中心，才導致密集的車禍發生。經過討論，相關單位決定將突出部分縮短修正，並強調受傷民眾與車禍事故受損可向施工單位索賠。

廣告 廣告

網紅Cheap則在臉書發文直言，10天內該處已發生4起車禍事件，議員卻認為庇護島突出過長，因此決議拆短改善，沒想到因庇護島設計而受傷或車輛受損的民眾，皆可依法申請索賠，他直言，「我到底看了什麼，這真的是台灣嗎？」

Cheap指出，庇護島設計成突出的形狀，是為了強迫車輛完成迴轉動作，從而保護斑馬線上的行人生命安全，並認為，政府先花公帑建設保護設施，結果駕駛習慣不好撞上去，政府竟然要再花一筆公帑把設施拆掉，最後還要從國庫領錢給肇事者「壓驚」，這種行為形同浪費納稅人的稅金。

Cheap質疑，車禍發生顯然是因駕駛習慣不良、習慣性「切西瓜」才會撞上設施，他諷刺地道，「解決不了三寶，就解決庇護島，這議員真的專業。」

對此，鄭俊雄今日上午8時許又在貼文留言區表示，感謝各界的提醒與關心，並強調「行人安全一定是最優先的考量」，針對引導線、分隔島及施工期間，已再次請相關單位到現場重新檢視，以確認是否仍有需要調整或改善的空間。鄭俊雄強調，若設計或施工確實造成民眾不便或安全疑慮，一定會要求修正，並承諾會持續追蹤後續的改善情形，也感謝民眾願意提出意見讓工程更完善。

鄭俊雄又表示，強調「行人安全一定是最優先的考量」。（圖／翻攝自鄭俊雄臉書）

更多東森新聞報導

快訊／新北三重恐怖火警！工廠4員工困頂樓

「超商大盜」偷8包裹 店員損失7萬怒了追出店外抓賊

辛柏毅墜機失聯38小時 家屬「剩下求神問卜」：只想再見一面

