彰化庇護島10天4車禍！議員協助拆除還幫索賠 遭網怒轟本末倒置

彰化縣有一處路口，短短10天內發生4起車禍，就有議員指出原因是行人庇護島「太突出」，因此找來相關單位討論後，決定將庇護島突出的部分縮短，且將會協助民眾索賠，慘遭網友留言開罵他是「本末倒置」。

該路口10天內發生4起車禍與人員受傷。圖／台視新聞

彰化田中鎮中正路與斗中路口的行人庇護島遭到拆除、縮短，原因是有議員指出該庇護島「太凸出」，導致短短十天內發生4件車禍與人員受傷，因此在與交通與施工相關單位與地方各界討論後，決定將突出部分縮短，且受傷民眾與車禍事故受損可向施工單位索賠。

議員行為立即引發網路熱烈討論，多數網友痛批「先備份起來，拆除之後若有行人被轉彎車撞上，請議員務必跟肇事駕駛一起，到受害者家裡道歉」、「沒有照著引導線開，結果是拆保護人的分隔島，以後行人被撞就是民智未開的人害的」、「自己去撞的這也能賠償，暈倒」、「到底是駕駛的問題，還是庇護島有問題」、「有夠悲哀，本末倒置」。

許多網友留言開罵。圖／台視新聞

對此，議員表示每個路口不一樣，因為田中鎮中正路與斗中路口設計問題，所以他才會提出來，優化這個行人庇護島，沒想到被說本末倒置，引發爭議。

