彰化庇護島10天4車禍！議員喊撞車可索賠 遭炎上急改口

彰化庇護島10天內發生4起車禍，議員發文反遭砲轟。 圖：翻攝自鄭俊雄臉書

[Newtalk新聞] 彰化縣田中鎮中正路與斗中路口行人庇護島，短短10天接連發生4起車禍，國民黨議員鄭俊雄發文指出，討論後將庇護島縮短，並提及民眾因庇護島車損或受傷可向施工單位求償。引起網友議論，百萬網紅Cheap直言「解決不了三寶，就解決庇護島」。

昨日鄭俊雄臉書發文，因安全島設計過於凸出至路口，導致短短十天內發生4起車禍並造成人員受傷。經過交通、施工相關單位及地方各界討論，決定將庇護島凸出部分縮短，同時因事故受傷的民眾及車輛受損，皆可向施工單位申請賠償。

貼文引起大量網友撻伐，「安全島短短10天淘汰4個不適任駕駛」、「台灣的交通永遠不會進步從這邊就看出來了」、「應該要由撞壞庇護島的駕駛負責出錢維修吧！怎麼還可以索賠，搞什麼東西」、「明明中間就有引導線了，還能撞上去庇護島真的是很天才，憑什麼要索賠」。

重視行人交通安全的百萬網紅Cheap直言，花公帑蓋庇護島是保護行人，「不去教育駕駛，反過來讓切西瓜變得更順暢」，更痛批「解決不了三寶，就解決庇護島，這議員真的專業」。

目前鄭俊雄已經在今日上午發文改口，強調行人安全仍是最優先考量，將再請相關單位全面檢視設計與交維方式，「確認是否有需要調整、改善的地方」。

