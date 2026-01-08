彰化庇護島10天4車禍！駕駛切西瓜釀禍議員稱「可索賠」 Cheap驚呆：這真的是台灣？

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

彰化縣政府在田中鎮中正路與斗中路口設立行人庇護島，未料10天內發生4起車禍，彰化縣議員鄭俊雄昨（7）日發文表示，經過討論，擬將突出部分縮短，且受傷民眾與車禍事故受損可向施工單位索賠。對此，百萬網紅Cheap感到震驚，「我到底看了什麼，這真的是台灣嗎？」

交通與施工相關單位討論後，決定將突出部分縮短，受傷民眾與車禍事故受損可向施工單位索賠。（圖／翻攝鄭俊雄臉書）

彰化縣議員鄭俊雄連續在臉書發文，關注田中鎮斗中路與中正路交叉口的安全庇護設施問題。鄭俊雄在貼文中寫道：「因為安全島太凸出到路口，導致短短十天內『發生4件車禍與人員受傷』」。經交通與施工相關單位討論後，決定將突出部分縮短，受傷民眾與車禍事故受損可向施工單位索賠。貼文曝光後卻遭不少網友質疑，會發生車禍大多是駕駛的錯，討論結果竟然是縮短庇護島，未遵守交通規則的人還能要求賠償。

對此，百萬網紅Cheap也在臉書表示，「我到底看了什麼，這真的是台灣嗎？」質疑政府花錢蓋庇護島保護行人，結果因為民眾駕駛習慣不好，切西瓜撞上去，「我們再花錢把保護設施拆掉讓你方便，最後再從國庫領一筆錢給你壓壓驚？」

Cheap進一步指出，庇護島突出是為了強迫車輛大迴轉，保護斑馬線上的行人，「你不去教育駕駛，反過來讓切西瓜變得更順暢，到時候又可以怪A柱了」，稱鄭俊雄提出的應對措施解決不了三寶，就解決庇護島，「這議員真的專業」。

貼文底下許多人認同Cheap的觀點，有在地人指出，「我常經過那個路口，我認爲根本不是設計不良，是駕駛習慣問題，在那裡出車禍的人開始怪新增的道路設計，地方民代也在瞎起哄，有問題你們當初還蓋？不就自打嘴巴嗎？那麼多車都可以順利過，偏偏就只有你們這幾台有問題，還可以申請國賠，笑死人，建了又拆，把人民的錢當成什麼！」、「是撞上去的要國賠給我吧？」、「想換車就去撞那邊，還可以國賠 .....」、「台灣總是獎勵違法的人」。

