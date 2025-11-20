彰化店工程落後中友：秉持責任全力推進

▲彰化市民代表會下鄉考察，前往中友百貨彰化店關心工程現況與進度。（圖／讀者提供）

[NOWnews今日新聞] 中友百貨彰化店工程進度落後，彰化市民代表會質疑工程延宕，應依契約開罰，維護市民權益。中友百貨今日表示，第二停車場投資案推動落後，是受營建市場缺工缺料，以及材料價格波動等多重外部因素影響造成，中友百貨仍秉持責任與積極態度，全力推進施工並強化品質與安全，期為彰化市民打造更完善的停車與商圈環境，帶動地方經濟與城市發展。

中友百貨股份有限公司於民國111年6月16日，與彰化縣政府簽訂「彰化第二停車場興建營運暨移轉案」投資契約，依約應於用地點交後三年內開始營運，原興建期限至114年8月31日止。中友表示，在實際推動過程中，受到多重外部環境因素影響，如營建市場缺工缺料、材料價格波動等，全國性問題皆對整體建設進度造成一定挑戰，致使工程期程延宕。

▲彰化市民代表會下鄉考察，前往中友百貨彰化店關心工程現況與進度。（圖／讀者提供）

為確保後續作業之專業性與透明度，中友百貨特別委請台中市建築師公會進行客觀鑑定，並於114年7月1日出具鑑定報告。中友表示，報告結果指出，本案進度延宕之原因，並非可歸責於本公司，主要係受市場外部因素所致。儘管面臨環境挑戰，中友團隊仍秉持高度責任感與積極態度，全力加速施工作業，預計將於118年5月11日完成目的事業啟用，比鑑定報告所評估之合理完工期限（118年9月30日）提前達成，展現公司對地方發展的誠意與決心。

在收到鑑定報告後，彰化縣政府於114年8月7日以府交管字第1140313450號函覆，指示彰化市公所依據促參法及契約規定，雙方應儘速透過協議、協商或協調等機制，審慎評估合理的興建期與營運期調整比例，共商具體可行方案，以確保本案後續順利推進。

中友百貨表示，彰化市公所於114年9月5日召開展延協議會議，會中，與會單位一致肯定台中市建築師公會之鑑定報告具有參考價值，惟部分內容尚待補充佐證資料，因此本次會議未能形成最終協議。中友百貨表示理解，並已委請律師及建築師團隊持續補強相關資料與論述，完成後將正式函送彰化市公所，盼能儘速召開後續協商會議，以期雙方早日取得共識，攜手推動計畫落實。

中友百貨表示，本案為地方交通與商業發展的重要建設，公司將持續以「合作、透明、務實」為原則，與主辦機關保持良好溝通，共同推進投資計畫，期盼為彰化市民帶來更完善的停車與商圈環境，並為地方經濟注入新的動能，共同創造城市發展的新里程碑。

