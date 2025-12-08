彰化廚餘之亂 邱建富批：校長竟要當「廚餘押車員」？

▲彰化縣長擬參選人邱建富市場掃街拜票。（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】今天邱建富在市場掃街時接到鄉親反映，彰化縣環保局上週突然要求全縣學校自行處理午餐廚餘，並由清潔隊全面接手，政策臨時上路，引發教育界強烈反彈。邱建富痛批，毫無配套就硬推，還要求學校派人「押車」，「這樣下去校長是不是要去當廚餘壓車員？更嚴重的是，學校可能因此陷入違約風險，甚至被質疑圖利特定團膳業者，縣府要負得起責任嗎？」

邱建富指出，學校與團膳業者的午餐契約白紙黑字寫明「廠商負責回收廚餘」。環保局卻在未與教育處、學校、清潔隊充分溝通的情況下上週臨時開會，片面決議改由清潔隊處理，該會議教育處未出席、學校無代表、清潔隊也未參加，僅環保局與團膳業者到場，被質疑程序草率。

邱建富強調，若學校因此配合縣府改變既有流程，等於違反合約內容，反讓原本有義務回收廚餘的業者「少做一項工作」，形同變相圖利。他斥責：「縣府一句話就要學校冒上違約風險？這是完全不負責任的行政行為。」

邱建富指出，清潔隊一週僅能到校兩次，廚餘放置恐惡臭四溢，衛生疑慮極高；縣府卻未備妥配套、未規劃完整流程，事後才匆忙趕緊採購廚餘桶，造成基層混亂。「環保局還說怕業者混裝其他廚餘，要學校『派人盯著』，請問到最後不就變成校長被迫站在車旁『押車』？這是什麼荒謬政策？」

邱建富呼籲，縣府應提出可長可久的廚餘處理方案，並召集教育處、清潔隊、學校共同研商，「不要再讓老師校長被制度亂流推著走，更不能讓學校背上違約責任、甚至背負圖利疑慮。」他強調，教育現場不是政策試驗場，「行政不能亂、也不能亂害基層。」