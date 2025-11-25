彰化廚餘去化過度期 王惠美：朝不用於養豬努力

彰化縣之前有33家養豬場以廚餘餵豬。（葉靜美攝）

台中一場以廚餘餵豬的養豬場爆發全台首例非洲豬瘟後，農業部宣布禁止廚餘養豬，至今禁令未解，各縣市對於廚餘餵豬態度不一，未來是否全面禁止廚餘養豬，行政院將跨部會進行協調，對此彰化縣長王惠美表示，未來廚餘去化目標，朝向不用於養豬方向努力。

彰化縣為養豬大縣，目前有560場養豬場、飼養豬隻有75萬多隻，其中有33場以廚餘餵養豬隻，王惠美表示，昨天養豬協會開會達成共識，廚餘只要不直接進入養豬場就可以，即可接受廚餘經過共同蒸煮後、再進入豬場，縣府明天將邀請33家養豬戶開會。

縣府農業處表示，日前與33家養豬戶初步溝通，已有部分養豬戶不再堅持使用廚餘餵豬，明天將再了解33家養豬戶的意向，與33家養豬戶持續溝通。

針對廚餘餵豬，彰化縣長王惠美（前排左）表示，未來廚餘去化目標，朝向不用於養豬方向努力。（葉靜美攝）

王惠美強調，未來廚餘去化目標，會朝向不用於養豬方向努力，在這過度期間，有部分措施會先做，如和美養黑水虻幫助廚餘去化效果良好，未來將擴充去化廚餘容量，而縣內各大型餐飲所產生的廚餘也會做相關盤點與整體規畫，不能讓廚餘沒處理，就到處亂倒。

至於學校所產生的廚餘方面，王惠美表示，學校過去的廚餘是由負責營養午餐的公司直接收走，午餐若有剩餘，弱勢生有需求可優先打包帶回家，目前環保局與教育處已有做相關統籌規畫，學校廚餘直接交由全縣26個鄉鎮市公所統一收集，全數送進焚化爐處理。

