彰化廚餘政策亂象 公文一出 校園廚餘難處理

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】廚餘之亂！彰化縣近期廚餘政策引發爭議，環保局上週下發公文要求學校自行處理廚餘，卻未提供容器或放置場地，引發校方困擾與基層壓力。縣議員溫芝樺直言，基層承擔不該有的責任，呼籲縣府儘速提出完整配套。

彰化縣環保局要求學校自行處理廚餘，卻未提供容器與場地，引發校方困擾與基層壓力，縣議員溫芝樺呼籲縣府盡快提出配套。（資料照 記者陳雅芳攝）

彰化縣環保局上週三下發最新公文，要求縣內各級學校自行處理廚餘。然而，多所學校反映，缺乏專用容器與放置場地，衛生管理措施不完整，讓校長、老師與總務處人員一時不知如何應對。

對此，縣議員溫芝樺今（9）日表示，她第一時間就啟動協調，但仍感到「無力感滿滿」。她指出，中央政策縣府大家都會配合，但縣府在毫無準備下，將廚餘處理責任推給學校，讓基層承擔不該有的壓力，「學校既沒有處理廚餘的專業，也沒有設備和場地，卻要面對額外業務，對第一線人員真的非常不公平。」

溫芝樺透露，在議會詢問環保局為何未事前溝通時，竟得到「找學校開會他們會反對」的回應。她對此感到相當感慨，直言基層辛苦不應成為官員逃避溝通的理由，「大家都在同一條船上，多一點協調，其實很多問題是可以避免的。」

經過多次協調後，教育處緊急採購了廚餘桶供各校使用，環保局也允許學校將廚餘送至清潔隊，但仍需派人押車。溫芝樺坦言，這雖暫時避免校園堆置廚餘的衛生風險，但增加的人力負擔仍然不合理，也非長久之計。

她無奈指出，目前彰化縣的行政模式就是「公文一下，基層就得硬撐」，這種做法不僅影響基層士氣，也可能危及校園環境安全。溫芝樺強調，學校的核心任務是教育孩子，不應承擔政策漏洞。

她呼籲縣府務必儘速提出完整配套，包括容器配置、場地安排、衛生管理及人力支援，並加強跨局處協調，避免基層孤軍奮戰。溫芝樺表示，未來將持續督促相關單位，也希望官員能以同理心看待基層困境，「將心比心，政策才能真正走得長遠。」