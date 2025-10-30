彰化廚餘禁餵豬倒數？王惠美：朝不使用廚餘方向努力

鹿港一家飼養黑水虻的業者，以廚餘餵養黑水虻，長期產生惡臭讓居民受不了。（民眾提供／葉靜美彰化傳真）

非洲豬瘟議題備受各界關注，彰化多位縣議員在議會中針對禁止廚餘養豬及廚餘去化問題提出質詢，劉珊伶提出，彰化是否跟進禁用廚餘養豬，若未來禁用廚餘又該如何因應？縣長王惠美表示，田尾有設置堆肥場、也利用黑水虻去化廚餘，後續會朝不使用廚餘餵豬方向努力。

彰化縣議會今日進行第20屆第6次定期會，會中劉珊伶提出雲林縣已在2021年就禁此廚餘餵豬，非洲豬瘟爆發後，全面禁用廚餘養豬聲浪愈來愈高，她詢問，彰化縣政府是否跟進禁用廚餘養豬，若禁用，這些廚餘又將如何處理？

廣告 廣告

彰化縣議員劉珊伶（左）針對廚餘問題提出質詢，縣長王惠美表示，田尾有設置堆肥場、也利用黑水虻去化廚餘，後續會朝不使用廚餘餵豬方向努力。（攝自彰化縣議會直播網站／葉靜美彰化傳真）

縣府農業處副處長蕭麗玲表示，彰化縣目前有33家業者以廚餘養豬，烹煮時也都有確實錄影上傳，未來是否禁用將依中央決策而定；環保局長江培根說，若未依照規定上傳者，每月最少會去稽查一次，而在疫情爆發前，彰化並無異常情況發生。

縣長王惠美表示，中央發布禁用廚餘餵豬15天，彰化目前是將廚餘直接送溪州焚化爐焚化處理，後續會朝不使用廚餘餵豬努力，至於去化問題，之前就有在田尾設置堆肥場，部分廚餘可進行堆肥處理，另也努力利用黑水虻去化廚餘，但仍無法完全處理廚餘，縣府會努力想辦法，希望民眾給點時間。

黑水虻去化廚餘成為地方推動廚餘去化重點事項之一，彰化目前除和美鎮公所有養黑水虻去化廚餘，另還有2家業者，藍駿宇指出，鹿港一家飼養黑水虻的業者，長期產生惡臭讓居民受不了，只要忘了關門，整個屋子就會臭上一整天，業者雖然有出面和居民協調，環保局也多次開罰，但至今仍未改善，他批評，黑水虻看似成為去化廚餘小尖兵，但卻把污染臭味留在地方。

江培根說，這家被檢舉的業者，飼料製程未取得空氣污染防制法的操作許可證，稽查後除罰款並命該製程停工，肥料製程未取得農業部的肥料登記證，除依污染防制法規罰款也限期改善，惡臭的部分，環保局今年3次稽查都沒有超過法規標準，目前業者將廚餘桶部分移至室內，飼養箱有加裝集氣罩，集氣完空氣會經水洗塔排放，破損脫水製程原本半開放式，目前有加裝塑膠隔簾，但業者有時會便宜行事把隔簾綁起，會請他們做好集氣脫臭。

更多中時新聞網報導

廚餘餵養不到1成 豬協籲禁用

急重症醫療人力吃緊 醫院苦撐

阻生智齒不拔 小問題釀大麻煩