彰化廚餘處理鬆綁 業者每噸繳3000元可直送焚化爐

清運車載運廚運至彰化縣溪州焚化爐做去化處理。（圖／彰化縣政府）

在豬瘟威脅下，為加速去化廚餘，彰化縣環保局近日宣布縣內餐廳、飯店及學校等主要廚餘產生源若有去化廚餘需求，不必再透過繁鎖行政流程申請清運業者代運，向該局提出申請及預繳每公噸3000元的處理費用後，即可自行清運送往溪州焚化廠處理，以縮短廚餘處理時程。

環保局指出，以往事業單位申請廢棄物進焚化廠處理，要由事業單位向該局提出申請，經核准後，再由委託的清除機構與該局簽訂進廠契約，並在預繳處理費用後，才由該局安排進廠。

環保局為防疫超前部署，特別針對廚餘主要產生源如餐飲業、飯店、學校及相關事業單位簡化申請處理程序，縮短申請至處理所需時間，盼快速解決廚餘去化問題，守護養豬產業防疫安全。

程序簡化後，廚餘主要產生源的事業單位只需備齊申請文件與工商登記影本，經環保局核准，並預繳2個月的處理費用（費率為每公噸3000元），即可直接進場，不必再透過清運業代操作，加快去化速度。

台中市梧棲區1家養豬場於去年10月被檢驗非洲豬瘟病毒陽性反應，成為本土豬隻檢出非洲豬瘟全台首例，中央為防堵疫情擴散，啟動包含禁用廚餘餵豬等防疫政策，彰化縣當時即要求鄉鎮清潔隊與清運業者將廚餘全數送往溪州焚化廠焚燒，每月處理量約645公噸。

彰縣環保局為確保去化管道順暢及減輕業者負擔，去年底環保局即推出半年的專案減價，將處理費減半至每公噸3000元，今天再進一步宣布放寬清運規定，即事業單位可申請後自行清運，彰縣環保局網站的廚餘專區有提供相關資訊。

