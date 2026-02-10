彰化廢棄物處理場公聽會爆衝突 楊子賢轟：無效會議
CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／彰化報導
彰化縣大村鄉雙倫事業廢棄物處理場開發案進入二階環評，縣府9日舉辦公聽會，卻遭大村鄉與花壇鄉等居民組自救會抗議，認為廢棄物處理場的地點是水源頭，會影響在地農業與地下水和空氣品質，要求立即撤案。彰化縣議員楊子賢也表示，會議沒有環評委員，且環保局會議規劃過程、內容不明確，應被視為無效會議。
楊子賢表示，他跳上桌抗議程序不公，用強烈的動作站出來發聲，是因為他眼看著一場攸關家園命運的會議，正以極度不透明、不尊重的方式被踐踏。他指出，彰化環保局作為環境把關的最高機關，不但沒有要求開發單位完整履行基本的說明義務，在他跳上桌大聲抗議後，才調整麥克風音量，不然整場都是含滷蛋般喃喃細語，更任由這種「沒有環評委員」的空殼會議虛應故事。
「這不僅是失職，更是對縣民權益的公然背叛。」楊子賢指出，環保局將會議選在年假前忙碌時段，已讓要上班的青壯世代無法表態。會議地點的選定，距離屆時受災區域更相距超過4公里，為在地高齡長輩設下參與障礙，嚴重損害縣民知情權。他更質疑環保局的會議規劃，根本是過度傾向開發方的立場，無視在地居民的眼淚，是八卦山環境浩劫的幫兇。
「如果彰化的綠肺八卦山變成了事業廢棄物掩埋場，我們的生活品質將面臨什麼樣的風險？」楊子賢說，回顧雙倫公司從2024年二階環評提出的理由，無論是宣稱配合政策、預防非法棄置或所謂的地利共享，都難以掩蓋掩埋場對八卦山環境帶來的潛在威脅。他說，特別是花壇與大村地區正面臨人口老化與外流的挑戰，如果連基本生活環境都守不住，只會讓原本就忙碌奔波的青壯年人，更加不願意留在家鄉生活。
楊子賢說，環境的破壞是不可逆的，一旦失去寶貴的家園，拿什麼留住下一代？他強調訴求即是會議無效，掩埋場開發案必須立即撤案中止。
自救會指出，掩埋場位於彰化斷層附近，卵礫石地質不穩，易因地震或豪雨導致汙水滲漏與山崩，提高災害風險，且彰化縣的廢棄物去化量遠高於產生量，縣內沒有量能不足問題，無設置掩埋場的必要。
彰化環保局長江培根表示，「雙倫一般事業廢棄物處理場開發計畫」公聽會為廣納民意，確保公眾參與完整性，2月23日前持續收集書面意見，也包括自救會意見書。
江培根說，縣府會嚴格把關，要求開發單位須逐條羅列公聽會發言及徵詢期間的書面意見，逐一回應說明。他強調環保局無預設立場，會依程序審核；另「意見回應說明」納入環境影響評估審查報告，送環評委員會審查。
照片來源：取自楊子賢臉書
《更多CNEWS匯流新聞網報導》
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
冬衣先別收！這天「短暫回暖」飆27度 下波變天時間出爐
今（9）日白天寒流逐漸減弱，風向逐漸轉為偏東風，高溫較昨日回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，週三至週四會有一小波東北季風增強，另外，下波較強冷空氣預計在2月下旬報到。
這週「雨最猛」時間曝！春節天氣出爐 除夕起2波冷空氣南下
冷空氣減弱、陽光回歸！天氣風險分析師林孝儒表示，今明兩天冷空氣逐步減弱，各地水氣偏少、雲量減少，白天氣溫明顯回升。不過週二晚間鋒面尾端掠過，週三起又有新一波冷空氣南下，強度不排除接近大陸冷氣團等級，北東部轉陰有雨，中南部則相對穩定。至於春節天氣趨勢也出爐，整體節奏偏快、預計有2波冷空氣南下，返鄉出遊民眾得留意日夜溫差。
春節2波冷空氣炸台再挾雨！初二起「雨區再擴大」濕冷範圍曝光
氣象專家賈新興示警，雖然明（10）日起各地氣溫回升，但春節假期天氣將出現變化。他分析，從2月14日到18日，受到2波東北風南下影響，新竹以北等地區水氣將明顯偏多，屆時返鄉走春恐受雨神干擾。
下波「新冷空氣」準備南下！林得恩：強度恐達冷氣團
今（10）日寒流減弱並遠離，各地氣溫短暫回升，氣象專家林得恩指出，下一波新的冷空氣準備南下，影響時間會在明天到後天清晨，強度可能介於東北季風增強至大陸冷氣團之間。
今晚真的好冷！北台跌到個位數 氣象署：「這天」才回溫隔日再轉溼冷
[Newtalk新聞] 寒流發威全台急凍，今晚明晨將迎最冷時刻。氣象署示警，受到寒流影響，北部及宜蘭地區低溫恐下探5度，且持續時間較長，農漁養殖業務必嚴防寒害。這波極凍天氣將持續至週二清晨，週三起雖有短暫回溫，但緊接著又有鋒面通過，天氣變化快速，民眾應特別留意保暖。 全台目前正受強烈寒流籠罩，氣象署指出，今(8)日至明(9)日清晨是這波冷空氣威力最強的時段。根據最新預測，今晚至明晨北部及宜蘭低溫僅5至10度，中部、台南及花蓮約7至10度，高屏、台東及澎湖則在10至12度之間，金門、馬祖更只有6至7度。氣象署進一步強調，北部、東北部及金馬地區不僅氣溫低，且低溫持續時間長，民眾務必做好禦寒措施。 今日北部、東半部有局部短暫雨，中南部則為多雲到晴。在水氣與低溫配合下，氣象署說明，今日桃園以北及宜蘭1500公尺以上山區，以及其他地區3000公尺以上高山，有零星降雪機率，上山追雪民眾需注意路面結冰與行車安全。此外，氣象署表示，今日基隆北海岸、東半部沿海(含蘭嶼、綠島)、恆春半島及金門易有長浪發生；今明兩天各沿海及離島風強浪大，陸上強風特報持續發布，平均風力可達9至10級以上，海邊活動請特別注意。
最冷要來了！21縣市低溫「下探剩6℃」
【記者黃泓哲／台北報導】寒流持續影響台灣，昨（7）日至明（9）日各地天氣明顯轉冷，其中今（8）日被視為本波最冷時刻。中央氣象署已針對21縣市發布低溫特報，氣象粉專也提醒，北台灣不少地區清晨已降到10°C左右，部分空曠平原、內陸近山區及花東縱谷，最低溫甚至可能下探7至8°C，體感相當寒冷，民眾務必做好保暖。
今晨7.1℃冷爆！過年天氣出爐「先暖後冷」 除夕2地先轉濕冷
氣象署發布全台21縣市低溫特報，今（9）日清晨受到寒流影響，各地天氣非常寒冷，今晨至上午基隆、新北、臺北、桃園、新竹、苗栗、臺中、宜蘭、金門及連江局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。
春節天氣預報！2波冷空氣接力 北東除夕開始接雨
寒流仍在發威，各地9日清晨前持續有低溫發生，高海拔山區已降到0度以下，北部、宜蘭也只剩約5度。11日至12日清晨、16日除夕至17日初一陸續有冷空氣影響，2地回歸濕冷天氣。
2026最強寒流！今入夜下探6度 「這天回暖」飆25度連熱4天
寒流殺到！天氣風險分析師廖于霆今（8）日表示，北部及宜蘭今日上午是濕冷型態，體感10度以下，今晚至明晨北北基桃將出現6至9度低溫。這波寒流週一（9日）白天將開始逐步減弱，全台回暖3至4天。至於下週六情人節（14日）預測為穩定晴朗的好天氣，到了下週日（15日）又有下一波弱冷空氣影響。
外套先別收！今明白天回溫 「這時間」又有冷空氣移入
寒流發威！氣象署昨天（8日）針對新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣、連江縣、台中市、花蓮縣等12縣市發布低溫特報，今天（9日）清晨仍受寒流影響，北
過年無寒流？離島低溫特報持續中 初四全台將轉雨
（記者許皓庭／綜合報導）寒流雖已逐漸減弱，但中央氣象署今（9）日針對金門、連江發布「橙色燈號」低溫特報，預警低 […]
全台急凍！11縣市亮低溫橘燈 鄭明典示警：入夜後「輻射冷卻」接棒 未來7日天氣一覽
農曆新年將至，強烈寒流卻在年前搶先報到！中央氣象署今日上午持續發布低溫特報，受強烈冷平流持續灌入影響，全台氣溫呈現「一路緩降」。最冷時間點落在今日下半天至明日清晨。隨著雲系消散，入夜後輻射冷卻效應將發威，基隆、新北、新竹、宜蘭等地已亮起「非常寒冷」的橙色燈號，局部空曠地區恐出現6度甚至更低的極端低溫。
回暖了！注意日夜溫差恐達10度 氣象粉專：強冷空氣2月下旬報到
寒流減弱要變暖了！氣象粉專指出，即使陽光露臉，但夜晚至清晨受輻射冷卻影響，有13至15度的低溫，日夜溫差可達9至11度。週三、週四將有一小波東北季風增強，週五至週末白天溫度上看26至27度；下一波較強的冷空氣預計2月下旬報到，屆時已是春節假期的後半段。
寒流減弱回暖！過年天氣出爐 除夕起連3天降溫轉雨
今(10)日白天起至明(11日)上午冷空氣減弱，各地晴朗，氣象專家吳德榮指出，除夕(16日)中午前後東北季風增強，大台北、東北部轉有局部短暫雨，氣溫下降，下週初一、二大台北、東半部偶有局部短暫雨。
明早寒流退場！週三冷空氣襲北東部 週四起再回暖「日夜溫差大」
受到寒流影響，各地今（8）日深夜至明（9）日清晨氣溫仍低，感受寒冷。中央氣象署指出，明早寒流將逐漸遠離，氣溫隨後回升；11日（週三）至12日（週四）清晨受冷空氣影響，北部及東部地區高溫略降，週四白天後
21縣市下探10℃非常寒冷 太平山零下低溫見霧淞美景
寒流襲台！中央氣象署今天發布21縣市低溫特報，各地天氣非常寒冷，有攝氏10度以下氣溫發生。凌晨本島平地最低溫為南投縣中寮鄉7.1度。太平山國家森林遊樂區清晨約6時氣溫已降至攝氏零下1度，但因水氣不足並未下雪或冰霰，不過林木枝條可見霧淞景象。
台中爆發禽流感！雞蛋、雞肉還能吃嗎？會傳人嗎？醫：除了半熟蛋，這種調味料也要少吃
近日台中市豐原區一處蛋雞場出現大規模雞隻死亡事件，經檢驗確認感染H5N1禽流感病毒。此事件引發民眾對雞蛋與雞肉安全的關注，也提醒大家，防範禽流感仍不可掉以輕心。禽流感是一種會感染禽類、造成高死亡率的A型流感病毒，近年在多國皆有疫情通報，也曾對國內蛋品供應造成影響，防疫議題不容忽視。許多人好奇，遭感染......詳全文
超猛寒流冰凍全台！21縣市低溫特報 5地區下探6度以下
中央氣象署今（8）日晚間10點40分發布21縣市低溫特報，受寒流影響，8日晚間至明（9）日清晨各地天氣非常寒冷，有10度以下氣溫發生的機率。其中新竹、苗栗、雲林、宜蘭及金門局部地區有6度以下氣溫發生的機率。
寒流剛走明日冷空氣南下 週四氣溫回升除夕再降溫
氣象專家林得恩表示，下一波新的強冷空氣將南下，影響時間會在明天（11日）到後天清晨，強度初步評估在東北季風增強至大陸冷氣團等級之間。屆時，北部及東北部地區氣溫稍稍下降，其它地區則維持在早晚偏涼；基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，大臺北地區及北部...
開春最強寒流來了！全台急凍 北北基桃低溫下探6度
即時中心／温芸萱報導天氣風險公司天氣分析師廖于霆今（8）日在臉書指出，2026年開春最強寒流持續影響全台，北部與宜蘭受華南雲系及東北季風影響，天氣濕冷，體感溫度下探10度以下，入夜後轉為乾冷並出現輻射冷卻。今晚至明晨北北基桃低溫約6至9度，通勤族須嚴防低溫。中部日夜溫差大，夜間恐跌破10度，農民需防作物凍傷。南部白天回暖但早晚偏冷。預估週一起逐步回溫，情人節天氣穩定晴朗。