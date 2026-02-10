彰化廢棄物處理場公聽會爆衝突 楊子賢轟：無效會議 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／彰化報導

彰化縣大村鄉雙倫事業廢棄物處理場開發案進入二階環評，縣府9日舉辦公聽會，卻遭大村鄉與花壇鄉等居民組自救會抗議，認為廢棄物處理場的地點是水源頭，會影響在地農業與地下水和空氣品質，要求立即撤案。彰化縣議員楊子賢也表示，會議沒有環評委員，且環保局會議規劃過程、內容不明確，應被視為無效會議。

楊子賢表示，他跳上桌抗議程序不公，用強烈的動作站出來發聲，是因為他眼看著一場攸關家園命運的會議，正以極度不透明、不尊重的方式被踐踏。他指出，彰化環保局作為環境把關的最高機關，不但沒有要求開發單位完整履行基本的說明義務，在他跳上桌大聲抗議後，才調整麥克風音量，不然整場都是含滷蛋般喃喃細語，更任由這種「沒有環評委員」的空殼會議虛應故事。

「這不僅是失職，更是對縣民權益的公然背叛。」楊子賢指出，環保局將會議選在年假前忙碌時段，已讓要上班的青壯世代無法表態。會議地點的選定，距離屆時受災區域更相距超過4公里，為在地高齡長輩設下參與障礙，嚴重損害縣民知情權。他更質疑環保局的會議規劃，根本是過度傾向開發方的立場，無視在地居民的眼淚，是八卦山環境浩劫的幫兇。

「如果彰化的綠肺八卦山變成了事業廢棄物掩埋場，我們的生活品質將面臨什麼樣的風險？」楊子賢說，回顧雙倫公司從2024年二階環評提出的理由，無論是宣稱配合政策、預防非法棄置或所謂的地利共享，都難以掩蓋掩埋場對八卦山環境帶來的潛在威脅。他說，特別是花壇與大村地區正面臨人口老化與外流的挑戰，如果連基本生活環境都守不住，只會讓原本就忙碌奔波的青壯年人，更加不願意留在家鄉生活。

楊子賢說，環境的破壞是不可逆的，一旦失去寶貴的家園，拿什麼留住下一代？他強調訴求即是會議無效，掩埋場開發案必須立即撤案中止。

自救會指出，掩埋場位於彰化斷層附近，卵礫石地質不穩，易因地震或豪雨導致汙水滲漏與山崩，提高災害風險，且彰化縣的廢棄物去化量遠高於產生量，縣內沒有量能不足問題，無設置掩埋場的必要。

彰化環保局長江培根表示，「雙倫一般事業廢棄物處理場開發計畫」公聽會為廣納民意，確保公眾參與完整性，2月23日前持續收集書面意見，也包括自救會意見書。

江培根說，縣府會嚴格把關，要求開發單位須逐條羅列公聽會發言及徵詢期間的書面意見，逐一回應說明。他強調環保局無預設立場，會依程序審核；另「意見回應說明」納入環境影響評估審查報告，送環評委員會審查。

照片來源：取自楊子賢臉書

