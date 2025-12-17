彰化強化警用車輛裝備 祥嘉公司捐贈巡邏車

【記者林玉芬/彰化報導】為強化縣內警用裝備，縣警察局17日舉辦強化警察裝備授車典禮暨祥嘉公司捐贈巡邏車儀式」，由縣長王惠美主持，議長謝典霖、議員及各協勤民力與會。



王惠美表示，活動不僅見證縣府對警政工作的大力支持，祥嘉工業公司更慷慨捐贈一輛價值120萬元的全新巡邏車，共同為提升彰化縣的治安與交通而努力。縣府持續推動警用廳舍及汽機車的更新，縣府爭取中央政府一般性補助2,500萬元，採購汽車17輛、機車116輛；縣府編列2,000萬元，採購汽車19輛，其中包括1輛中型巴士，機車5輛。另外，交通隊編列298萬元，採購重機2輛、機車2輛，總計採購金額4,798萬元，車輛36輛、機車共125輛，期盼提供警察同仁最好裝備。

王惠美指出，警察局長陳明君帶領所有同仁，積極偵查犯罪並獲得亮眼績效，榮獲114年國家警光獎，詐欺案件查獲326件共2,072人，查扣項目包括汽車、現金、土地、房屋、虛擬貨幣，總價值達7億1,552萬元，並成功攔阻詐欺金額4億1,553萬元。今年在詐欺金流防制上，總金額已突破11.3億元，展現打詐彰化隊的堅強實力。交通方面，在114年行政院頒布道路交通秩序與交通安全改進執行成果，已連續兩年全國交通績效第2名。

今年度原本規劃廳舍更新有5處，包括警察局綜合大樓，經費3億多元；員林分局林厝派出所4,600多萬元；鹿港分局福興分駐所6,300多萬元；溪湖分局埔鹽分駐所4,200多萬元；芳苑分局原斗派出所4,400多萬元。114年上半年發現還有許多廳舍亟需改善，因此再追加4億7,000多萬元，包括：溪湖分局溪湖派出所1億192萬元；員林分局大村分駐所4,900多萬元；鹿港分局洪堀派出所4,700多萬元；田中分局內安派出所4,900多萬元；芳苑分局芳苑派出所4,700多萬元、竹塘分駐所4,700多萬元；鹿港馬鳴派出所4,700多萬元；田中朝興派出所4,900多萬元；以及廳舍整修約3,000萬元。希望給警察同仁更好的辦公環境，讓大家在辦公及執勤的時候能更安心、更有效率，並提供民眾有一個安全且美滿的生活。

議長謝典霖表示，感謝祥嘉工業捐贈巡邏車，一起協助警察局做好治安工作，王縣長縣府團隊不遺餘力推動治安工作。感謝警友會理事長、各大隊長平時支援警察局工作，彰化縣治安排名在全國一直以來都有亮眼成績，縣議會也會持續支持，大家一起努力為治安打拚。