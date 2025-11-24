彰化彰南路庇護島 加畫導引線

公路局彰化工務段今年在彰南路一到三段15個路口設置24處行人庇護島，卻在今年4、5、6月間發生7起汽車撞上庇護島事件，引發民眾議論庇護島是否成「三寶篩檢站」，工務段加強防撞設施後，本月11日、17日、23日又各發生1起撞庇護島事件，令人傻眼，公路局彰化工務段表示，將研議加畫導引線。

61歲許女前天下午5時40分許駕車行經彰南路一段往東由外側迴轉時，疑似未注意車前狀況，自撞行人庇護島，造成車輛左前保險桿擦損，行人庇護島指示牌斷裂；另在本月11日、17日，也發生各1起自撞庇護島事件，造成車輛及人行庇護島受損，3名駕駛人酒側值均為零，所幸都未造成人員傷亡。

彰化警分局統計，截至11月23日止，彰南路沿線行人庇護島事故今年以來已發生11起，其中，光是11月就發生3次，「撞」況連連令到場處理員警傻眼，有民眾笑稱「馬路三寶檢測器又發威了」，公路局彰化工務段對此也很無奈。

公路局彰化工務段段長廖志彬表示，庇護島都依規範設置，也都有施設警示設施，包括基座表面黃黑斜紋、反光導標、「危3」及「遵18」標誌，路面畫設行穿線、黃色標線、交通桿等；經觀察，撞擊事件多發生在迴轉及轉彎時，未來會空拍車流軌跡做為參考，針對容易發生車輛撞擊的庇護島，研議加畫導引線，讓用路人能加強辨識，也會向用路人加強宣導，行經路口要小心慢行，注意路口交通設施狀態。