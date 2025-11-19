彰化彰南路庇護島「半年挨撞10次」 網：三寶檢測器發威

又撞！彰化市彰南路沿線庇護島施設半年撞10次引熱議。（民眾提供／李京昇彰化傳真）

彰化市彰南路行人庇護島半年內第10次遭車輛撞擊，引發熱議。17日一輛小貨車迴轉時又撞上庇護島，指示牌斷裂、車輛受損，也有人質疑設計不良。公路局表示，庇護島依規定設置，並經專家勘查確認無問題，將持續向肇事者求償，後續也會增設導引線強化警示，警方呼籲駕駛減速並注意路況，避免再度發生事故。

這些事故從本月11日便開始受到討論。當天中午一輛小貨車穿越馬路轉彎時，整台車突然「騎」上庇護島卡住，差點翻車，經警方統計，那已經是今年第9起。沒想到才剛引發議論，17 日下午在彰南路二段 254 巷口，又有一輛小貨車從外側迴轉時撞上行人庇護島，把交通指示牌撞斷，小貨車水箱也被撞破、無法行駛。

廣告 廣告

事故照片被PO上臉書「彰化人大小事」，隨即引發上千則留言。有人說「沒有庇護島，撞到的可能就是行人了！」也有人呼籲公路局應該要向肇事者求償，「不能撞了就沒事」。還有人笑稱「馬路三寶檢測器又發威了」但也有人認為庇護島設計有問題，不應該設置在該位置，甚至建議立警察人形立牌警示駕駛。

對於頻繁的事故，公路局彰化工務段也很無奈，並指庇護島都是依規定設置，也曾邀專家學者到場勘查，確認設計無誤，既然是公共設施，未來也會持續向肇事者求償。

公路局彰化工務段長廖志彬表示，庇護島高度為20公分，全都依法設置，警示設施也非常完整，包括黃色標線、反光導標、黑黃斜紋基座、「危3」「遵18」標誌等，近期還會再畫導引線，盡量避免車輛誤撞。提醒用路人轉彎或跨越馬路時一定要放慢速度、隨時注意車前狀況，提高警覺，才能確保道路安全。

更多中時新聞網報導

陳雪甄強勢搶獎 葉子綺無畏迎戰

故宮文化外交 「龍」特展翱翔巴黎

NBA》柯瑞打鐵 穆迪進ZONE 勇士宰鵜鶘