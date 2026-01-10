彰化志工愛的推手 鋪平身障學子回家的路

上人行腳中南部，彰化首場歲末祝福，大事記回顧主題，海外是日本能登半島地震，慈濟人從各地匯聚，提供熱食，發放見舞金，幫鄉親度過難關；在國內，則是和美實驗學校的學生，每周返家及返校，慈濟志工在車站推輪椅護送，愛的推手服務，至今超過20年。

兩年前，日本石川縣能登半島，爆發複合式災難，強震 海嘯 大火，接連而來，當地傷痕累累.Ns 災後天寒地凍，慈濟人從四面八方匯聚，協助備餐，溫熱的食物，暖身暖心，之後，發放見舞金，每個梯次，從前置到發放，細心安排規劃，志工態度柔軟恭敬，充分讓受災鄉親感受到「感恩、尊重、愛」的人文精神.慈濟志工 劉欣瑀：「 這些災民，從原本手心向上到手心向下，他們還發揮五毛錢精神， 收到見舞金的時候，他們也把一部分的錢捐出來，也想回饋給社會。」

慈濟志工 顧敏玉：「我們把善的種子 投在能登了， 現在我們已經看它茁壯發芽。」

把愛送到有需要的地方，在台灣，從2004年開始，志工在彰化火車站，幫助和美實驗學校的學生，平安出入月台.慈濟志工 張永同：「 不管下雨天，或很寒冷的天氣， 時間到了 (志工)就去車站 。」

慈濟志工 黃玉芊：「 太陽很大的時候， 我們就用身體幫他們遮住陽光，下雨的時候 幫他們撐傘。」

證嚴上人開示 ：「現在還在接送(學生嗎) ，(對 都還在持續)， 不簡單。」

不論晴雨天，一雙雙愛的推手，幫助行動不便的學子，順利返家，上人行腳彰化，志工分享歲末祝福大事記，見證生命的韌性與善的力量.

