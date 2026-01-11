彰化志工盤點生命 入群度眾揚美善

證嚴上人行腳今天在彰化，晨間就跟弟子溫馨座談，慈濟志工高肇良，曾經深陷毒海、後來走入慈濟翻轉生命，這幾年積極走入校園跟監獄宣導反毒，幫助多位更生人找到生命希望，不走回頭，這般信念令上人相當肯定。

年輕時家境貧困，國中輟學到洗衣店當學徒，劉國良遇到逆境從沒放棄，人生最苦是親人離世，小兒子21歲時車禍往生，他和太太化悲傷為力量，這幾年走過的慈濟足跡，每一步都用心踏實。慈濟志工 劉國良：「做慈濟有一個好處，你只要用心，所有的事情都會迎刃而解。」

慈濟志工 張慧蘭：「有時候也會寫到很熱淚盈眶，因為有時候真的就是好感動，怎麼是這樣子在做慈濟事。」

傳家寶專書紀錄美善，提供多張照片的志工曾漢儀，是花蓮慈濟醫院第二任院長，已故曾文賓教授的姪子，他投入真善美領域長達20多年。慈濟志工 曾漢儀：「他們兩個(劉國良夫妻)的照片，在我早期的硬碟裡面，竟然有一百多張，所以說我覺得說 與有榮焉。」

盤點生命的價值，改過的人生更難能可貴。慈濟志工 陳素芬：「因為貪念 因為無明與經濟壓力，所以我選擇了販毒 因果從不饒人，我自己的人生就是最真實的見證，我的先生與孩子 如今都在監獄服刑。」

出獄後陳素芬投入反毒宣導，跟著團隊走入校園也到監獄分享自己的過往。用生命影響生命，只要有邀約不管距離多遠，反毒團隊都願意前往。慈濟志工 高肇良：「這幾年 我們走進了，三千兩百多場的校園跟機關，我們投入了有將近七萬兩千多本的，防毒專書的贈送跟深化反毒活動，同時 受益人數超過一百零五萬人以上。」

曾經迷失的生命，在志工接納全心的陪伴下，有了重新開始的機會。證嚴上人開示 ：「眾人的力量幫你拉起來，這是很難得，之後就是自己要好好反省過去，絕對不要再走錯誤的回頭路。」

上人讚歎給予祝福，改過的人生最是勇敢。

