彰化急凍11度 48小時88人送醫、6人OHCA

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】冷氣團強力南下，彰化縣今（4）日清晨最低溫只有11度，民眾早上出門忍不住縮在外套裡。彰化縣消防局統計，從1月2日上午8時到今天清晨8時的48小時內，共有88人因急病送醫，其中6人到院前已無呼吸心跳（OHCA），提醒大家天冷要做好保暖，身體一有不適就要立刻就醫。

冷氣團來襲，低溫11度，彰化縣48小時內 ，計有88人急病送救護，其中有6人到院無呼吸心跳。（記者陳雅芳攝）

彰化縣消防局指出，1月2日上午8時至3日上午8時，共通報3起非創傷性OHCA案件，患者皆為女性，年齡介於72歲至82歲，通報時間分別為上午8時16分、下午4時25分及晚間6時27分。

另在1月3日上午8時至今日上午8時，也發生3起OHCA案件，患者全為男性，年齡介於71歲至85歲，通報時間多集中於下午至深夜時段，分別為下午3時34分、6時及晚間11時42分。

消防局說明，非創傷性OHCA平均每日約3件，近兩日案件數與平常相當，OHCA代表救護人員到場時患者已無心跳及呼吸，並不等同猝死，患者送醫後仍有相當機會恢復心跳與呼吸，實際發生原因仍須由醫師判定。

消防人員也指出，低溫確實會增加心血管疾病風險，但從統計數據來看，天冷期間非創傷性急病及OHCA案件數並未明顯上升，推測與民眾保暖與預防意識提升有關。

消防局提醒，本週仍將持續低溫，長者、心血管疾病及三高族群，起床前應先暖身或加穿保暖衣物，再離開被窩，可戴帽子、圍巾或穿高領衣物，並採多層次穿搭，手腳易冰冷者可配戴手套、穿厚襪保暖。

彰化縣衛生局也呼籲，避免飯後或飲酒後立即泡澡，運動應避開清晨與日夜交替等高風險時段，慢性病患者須規律用藥、妥善控制病情，外出時攜帶病歷卡與緊急用藥，若出現胸悶、喘不過氣或呼吸困難等症狀，應立即就醫。

急診醫師提醒，近日清晨與夜間體感溫度可能降至10度以下，家中長輩務必注意保暖，身體一有不適應立刻就醫，切勿拖延；建議床邊放置保暖衣物，起床先喝溫水，外出戴帽子、圍巾與口罩，騎機車及運動前務必做好防寒與暖身準備。