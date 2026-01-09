彰化恐怖火燒車！27歲男急跳車逃生⋯全身15%燒傷 劇痛躺路邊求救

記者林意筑／彰化報導

整輛車因不明原因陷入火海，警消人員獲報到場佈水線搶救。（圖／民眾提供）

彰化縣芳苑鄉驚傳火燒車事件！今（9）日清晨5時許，27歲蔡男駕駛轎車行經芳漢路時，車頭因不明原因竄出黑煙、火舌，蔡男見狀立即跳車逃生，隨後整輛車陷入火海。警消人員獲報到場，立即佈水線搶救，整輛車被燒剩下車架，而蔡男則躺臥在車前10公尺處，且全身多處燒燙傷，痛得無法動彈，緊急將其送醫救治，初步判斷全身約有15%的二級燒燙傷合併擦傷。至於火燒車原因仍待火調釐清。

駕駛發現車輛起火後急忙逃生，但身上仍受15%燒傷。（圖／民眾提供）

彰化縣消防局今日清晨5時許獲報，稱在芳苑鄉芳漢路一段有輛轎車竄出火勢，消防隊員立即整裝前往，到場時發現有輛轎車全面燃燒，經架設水線灌救後成功撲滅，不過轎車已被大火燒剩車架，整輛車全毀。事後消防隊員在事故車輛前方約10公尺處，發現駕駛全身多處燒傷、擦傷躺臥在地，因疼痛動彈不得。

廣告 廣告

經消防員初步檢傷，發現蔡男臉部、右手臂及雙膝均有傷勢，初步判斷全身約有15%的二級燒燙傷合併擦傷，立即將其送往彰濱秀傳醫院救治，據了解，男子發現車輛起火後急忙逃生，不過身上、臉部仍受多處燒傷、擦傷，目前仍在救治中。詳細火燒車原因，尚待火調人員近一步調查釐清。

更多三立新聞網報導

七期豪宅「十大酷刑」虐殺！死者哀喊「救命」沒人理 檢察官哽咽求重判

台中南屯暗夜大火！修車廠「悶燒陷火海」傳爆炸聲 百萬露營車急移出

兒媳鬧離婚丟下3兒！67歲阿公「為了養愛孫」重返工地再扛家計

台中七期命案！共犯男冷血傳訊「找護士維持生命」：我才能繼續凌虐他

