彰化愛心團體寒冬送暖 義診發餐關懷街友寒士

▲彰化國際同濟會與彰化縣日行一善慈善會共同主辦，社團法人彰化縣新住民發展協會承辦的「115年關懷街友寒士送暖愛心活動」，於2月1日在彰化市老人文康活動中心舉行。（圖／記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為協助街友與寒士度過寒冷冬天、溫暖迎接新年，彰化國際同濟會與彰化縣日行一善慈善會共同主辦，社團法人彰化縣新住民發展協會承辦的「115年關懷街友寒士送暖愛心活動」，於2月1日在彰化市老人文康活動中心舉行，招待120至150位街友，盼讓弱勢族群在歲末寒冬中感受到社會的關懷與溫情。

▲彰化縣新住民協會理事長李明輝指出，關懷街友不只是物資與餐食的提供，更重要的是透過陪伴與實際行動，讓他們感受到社會並未遺忘。（圖／記者林明佑翻攝）

彰化縣新住民協會理事長李明輝表示，此次活動結合多個愛心團體與企業資源，有錢出錢、有力出力，齊心為街友準備豐盛的愛心餐點。彰化國際同濟會會長賴政光更特別號召義診團隊進駐現場，提供基礎健康檢查與諮詢服務，讓街友不僅能吃得溫飽，也能照顧自身健康。

▲115年關懷街友寒士送暖愛心活動合影。（圖／記者林明佑翻攝）

李明輝指出，關懷街友不只是物資與餐食的提供，更重要的是透過陪伴與實際行動，讓他們感受到社會並未遺忘。期盼藉由此次活動拋磚引玉，喚起更多民眾與企業關注街友議題，讓愛心持續擴散、延伸。

▲彰化縣新住民協會理事長李明輝期盼藉由此次活動拋磚引玉，喚起更多民眾與企業關注街友議題，讓愛心持續擴散、延伸。（圖／記者林明佑翻攝）

115年關懷街友寒士送暖愛心活動獲得多個善心單位熱情支持，包括賴政光耳鼻喉科診所、聯旺（勤進）國際仲介人力有限公司、阡興事務機器有限公司、彰化縣新住民發展協會、彰化縣觀音蓮心慈善會、彰化縣般若慈善會、李玉隆親友團、彰化縣大眾推廣協會、聖發珠寶銀樓有限公司、賀山興業有限公司、全國麗園大飯店、瑞發禮品公司，以及多個同濟會、慈善團體與表演團體共同響應，展現彰化在地滿滿的人情味。