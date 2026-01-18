彰化慈善捐血活動 備市價6千黃金飾品提供抽獎

中部中心／黃毓倫、李柏瑾、李文華 彰化報導

黃金價格居高不下，捐血就有機會抽黃金！彰化有慈善團體舉辦捐血活動，準備總價大約6000元的黃金飾品，提供抽獎，果然吸引民眾踴躍參加，有人清晨4點多，天還沒亮就到場等候！

排排排，滿滿滿排隊人潮，這些人不是在排美食，也不是在特賣會，而是在排隊等捐血。

民眾康慷挽袖捐血，幫助有需要的人，還有好康贈品可以拿，捐血250cc送500元禮券，捐500cc，送1000元禮券，還能抽黃金。現在黃金價格居高不下，打出黃金牌，果然奏效。有人天還沒亮就來排隊了。

捐血民眾王先生：「（你幾點來）四點多，（半夜）對啊（為什麼），比較早來趕快捐一捐趕快走，（如果抽到黃金要怎樣，賣掉嗎）沒有啊，留著。」





不少民眾衝著黃金，排隊捐血。（圖／民視新聞）









彰化這場慈善捐血活動，主辦單位大手筆，準備價值約六千元的黃金飾品，有金元寶、金幣、平安龜，另外還有手機，除溼機等家電。有民眾抽中黃金金幣超興奮。

捐血民眾蔡先生：「靠運氣啦，不一定會...（中獎），（剛剛抽到那感覺是怎樣），很開心很興奮。」





冬季血庫缺血，非常需要民眾挽袖加入捐血行列。（圖／民視新聞）









冬季血庫吃緊，更需要民眾踴躍捐血，沒有抽到大獎也別氣餒，現場還有提供首捐禮跟打卡禮，鼓勵更多人加入捐血行列！





