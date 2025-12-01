彰化慈濟人醫會牙醫心 照護養護中心長者關懷情

2025年11月30日，來自臺中與彰化慈濟人醫會團隊與志工約六十人。自行攜帶牙科醫療器材，至「衛生福利部彰化老人養護中心」為長期臥床長者洗牙義診。

活動式牙科治療，水、電的管線問題，向來是一項考驗。然而中區人醫會管線組人員技術高操，抵達現場立即觀察環境，順利安裝線路。醫材補充處、器材消毒區，志工推床分組......人人抱著學習的心，希望今日義診能順利圓滿。

由於義診對象為長期臥病的長者，先由內科郭顯懋、陳俊志醫生逐一的問診、評估，確認安全才可安排洗牙。

活動現場規劃四台活動洗牙機，每一台都安排五位成員。主治的牙醫、牙助、志工和二位養護中心人員，隨時觀察長者洗牙時手上血氧機狀況。

拿著每一病床義診名單，詳細寫下牙醫建議的是養護中心的醫護人員曾馨儀。

其實，養護中已有成立口腔小組，每年都會採購血氧機、張口器，每天都會協助長者口腔清潔。

「自從人醫會開始協助義診，長者的口腔狀況已經改善很多，很感謝您們。」曾馨儀說。

養護中心的陳智偉主任表示：「這些長者長期臥床很辛苦，但希望他們的生活品質能更舒服、更溫暖一些，感謝大家的協助。」

「要幫忙臥床長者洗牙很不容易，醫師為了要配合長者，有要長時間保持著彎腰不能動的準備。」陳俊志醫師感謝大家的付出。

在醫護人員與志工的安撫下，此次前往老人安養中心進行牙科義診共有六十四位長者順利完成洗牙，除可預防細菌在口腔內生長繁殖外，也提升口腔舒適度。

撰文／紀淑貞；攝影／梁綿彬