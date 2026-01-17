彰化慈濟舉辦歲末祝福 現場溫馨動人

慈濟基金會2026年1月17日上午於彰化靜思堂舉行歲末祝福感恩會，感恩長期護持慈濟的會員與社區鄉親齊聚一堂，參與人數含工作人員近千人，共同在歲末時節回顧一年來走入社區、服務人群的點滴歷程。

為響應環保理念，與會者當天分乘二十餘部遊覽車一同前往會場，透過集體共乘方式減少交通碳排，將節能減碳的行動落實於日常之中，也讓歲末祝福不只是儀式，更是一場身體力行的環保實踐。

會場整體佈置溫潤典雅，由志工用心規劃，以花藝柔和的線條鋪陳空間氛圍，傳達志工長年付出中所展現的柔軟與穩定，讓踏入會場的會眾自然沉澱心念。

當地志工張偉平表示，慈濟能在社會需要時迅速投入行動，仰賴的是會眾長年穩定的支持與信任，讓志工無論在平日社區關懷或災難應變中，都能各司其職、安心承擔。

活動中分享富有愛心店的故事，並播放《五毛錢的力量》影片，帶領會眾回顧竹筒歲月的起點，見證微小善念在時間中累積，轉化為實際助人的力量。場外亦設置市集，提供素食餐點與手作商品，所得全數回饋公益，讓行善自然融入生活。

員林市民代表謝淑敏到場參與，在領受福慧紅包時仔細端詳內容，並表示更加敬佩證嚴上人長年推動的大愛精神，讓善念化為具體行動，持續為社會注入正向力量。

靜思精舍德勱法師、德瑼法師親臨現場發福慧紅包帶領大眾虔誠祈禱，也在會場中一一關懷志工及會眾，溫馨互動。在莊嚴佛號聲中，法師勉勵人人心想好事、廣結善緣，期待社會在更多善念匯聚下，邁向祥和安定的新一年。上百位會眾點亮心燈、領受法慧紅包，將祝福帶回家庭與社區，讓一念善心持續延續。

彰化區社區歲末祝福在1月17、18、24、25日，共舉辦11場歲末祝福感恩祈福會，歡迎民眾蒞臨，共同祈褔國泰民安、天下平安。

(撰文：王美秀，攝影：王美秀、李兆奇)