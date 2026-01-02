彰化成功高中首度挺進HBL八強 寫下校史新頁

彰化縣成功高中男子籃球隊闖入HBL高中籃球聯賽前8強。（圖／東森新聞）





彰化縣成功高中男子籃球隊，在114學年度HBL高中籃球聯賽，首度挺進全國八強，寫下校史里程碑，這也是彰化縣在HBL賽事歷史上，第一次有球隊闖入前八強，後續四強賽事將在台北登場，彰化縣府邀請鄉親一同為彰化子弟兵加油。

球員們一個接一個，練上籃投球認真專注，他們是彰化縣成功高中男子籃球隊，在114學年度HBL高中籃球聯賽，接連拿下關鍵勝利，首度晉級全國八強，寫下校史新頁，縣府特別邀請鄉親一同為彰化子弟兵，打氣加油。

廣告 廣告

記者會主持人：「挺進前八強。」

12月27日關鍵戰役，成功高中背水一戰，高壓下穩住節奏，多名主力球員關鍵時刻挺身而出，後衛串聯攻防，外線火力發揮 ，籃板與進攻穩定輸出，靠著團隊默契，首度挺進全國八強，寫下令人激動的重要里程碑。

彰化縣議長謝典霖：「八強就是每一隊都要輪一次，所以就是很難打，HBL常年的八強的球隊，那我們今天已經達成，這個籃委會的目標。」

立法委員謝衣鳳：「有非常強的家長的團隊，願意來支持我們體育，我們希望成功高中的球員，未來都是閃耀的，我們的世界籃球明星。」

四強賽事將在台北登場，1月抽籤後 將公告賽程，成功高中籃球小將北上迎戰持續拚搏，彰化的青春戰力，將在全國頂尖的舞台上，散發耀眼光芒，奪得佳績。

更多東森新聞報導

中職／韓國傳奇球星來了！李大浩任兄弟春訓客座打擊教練

中職／返鄉分享心路歷程！張肇元贈學弟妹手套：超越昨天的自己

創台灣影史雙紀錄！12強紀錄片《冠軍之路》 首日票房衝破862萬

