彰化扇庫嘉年華週末登場 拍火車、吃美食、抽住宿券最划算！

2025扇形車庫鐵道嘉年華，週末最划算輕旅行。圖／參山處提供





國定古蹟「彰化扇形車庫」在「2025台灣設計展」封閉整修後，以全新的工業美學亮相，再度吸引全台旅客目光。這座獲選為交通部觀光署「觀光亮點票選」的人氣景點之一的百年車庫，交通部觀光署參山國家風景區管理處攜手彰化縣旅遊產業協會，於本周末12月6號至7號在「戶羽機關車園區」舉辦「2025扇形車庫鐵道嘉年華暨第二屆彰化旅遊美食大賞」，搭配市集、美食與鐵道文化活動，邀請民眾在普發現金後，安排最划算的鐵道輕旅行。



耐候鋼景觀與車庫線條勾勒全新展區風貌。圖／參山處提供

參山處表示，本次重新開放的扇形車庫以「低干預、美學導入、永續旅遊」為核心，園區導入耐候鋼作為主要視覺素材，橘紅色鏽蝕質感與百年機務庫的歷史層次完美呼應。新設計以步行動線與低碳環境整合，讓遊客能更沉浸地欣賞扇庫結構、蒸汽火車軌跡與車庫機能。活動期間，特別力邀社頭福井食堂的鎮店之寶「糖鐵135號巡道列車」也將限時現身，藍色車廂與耐候鋼地景形成極具張力的視覺對比，成為攝影愛好者本週末必衝的打卡亮點。

彰化縣旅遊產業協會理事長黃昱哲指出，「第二屆彰化旅遊美食大賞」匯聚超過30家在地人氣品牌，包括團購名店「麥仕佳」、文青系甜點「DeerHer甜點廚坊」、排隊人氣「蓁古早味蛋糕」、伴手禮人氣店「鹿水谷堂」及國民飲料「大苑子」等，並於 12月6日開放遊客試吃投票，由民眾共同選出年度美食冠軍。現場市集消費滿300元即可參加抽獎，有機會將「彰化雙人住宿券」、「深度旅遊體驗券」與「美食福袋」帶回家，讓小額消費變成大確幸。



糖鐵135巡道列車限時現身，將成攝影迷焦點。圖／參山處提供

參山處強調，扇形車庫不僅是彰化的文化象徵，更是推動永續旅遊的重要節點。本次鐵道嘉年華希望透過園區「空間重塑」及「視覺調整」，除視覺衝擊外，也帶給民眾兼具文化深度與旅行樂趣的全新體驗。參山處誠摯邀請全國民眾，本週末到彰化拍火車、吃美食、逛市集、抽好禮，感受百年扇庫與城市新樣貌交織出的冬季旅遊魅力。

更多活動詳情請至參山國家風景區管理處官網（https://www.trimt-nsa.gov.tw/ ）或臉書粉絲專頁「參山國家風景區管理處」查詢。

耐候鋼的現代俐落線條與老火車的厚重機械感形成強烈對比。圖／參山處提供

