彰化扇行車庫鐵道嘉年華將登場 拍火車、吃美食、抽住宿券的鐵道輕旅行！

彰化扇形車庫是台灣非常著名的鐵道文化景點，也是全台唯一仍在使用中的扇形車庫，不僅獲選為交通部觀光署「觀光亮點票選」的人氣景點之一的百年車庫，也具有國定古蹟的地位，甚至還有「火車頭旅館」之稱，而該車庫在「2025台灣設計展」封閉整修後，將以全新的工業美學亮相，為邀請鐵道迷們一起同歡，將於本周末(12月6號)至7號，一連二日在「戶羽機關車園區」舉辦「2025扇形車庫鐵道嘉年華暨第二屆彰化旅遊美食大賞」，活動除了力邀社頭福井食堂的鎮店之寶「糖鐵135號巡道列車」限時現身，藍色車廂與耐候鋼地景形成極具張力的視覺對比，是攝影愛好者心頭好等，也將搭配市集、美食，也是一場鐵道輕旅行！



參山處表示，重新開放的扇形車庫以「低干預、美學導入、永續旅遊」為核心，園區導入耐候鋼作為主要視覺素材，橘紅色鏽蝕質感與百年機務庫的歷史層次完美呼應。新設計以步行動線與低碳環境整合，讓遊客能更沉浸地欣賞扇庫結構、蒸汽火車軌跡與車庫機能。



彰化縣旅遊產業協會理事長黃昱哲指出，「第二屆彰化旅遊美食大賞」匯聚超過30家在地人氣品牌，包括：團購名店「麥仕佳」、文青系甜點「DeerHer甜點廚坊」、排隊人氣「蓁古早味蛋糕」、伴手禮人氣店「鹿水谷堂」及國民飲料「大苑子」等，並於 12月6日開放遊客試吃投票，由民眾共同選出年度美食冠軍。現場市集消費滿300元即可參加抽獎，有機會將「彰化雙人住宿券」、「深度旅遊體驗券」與「美食福袋」帶回家，讓小額消費有機會變成大確幸！

參山處強調，扇形車庫不僅是彰化的文化象徵，更是推動永續旅遊的重要節點。此次鐵道嘉年華希望透過園區「空間重塑」及「視覺調整」，除視覺衝擊外，也帶給民眾兼具文化深度與旅行樂趣的全新體驗。鐵道迷或民眾，活動期間不妨到彰化拍火車、吃美食、逛市集、抽好禮，感受百年扇庫與城市新樣貌交織出的冬季旅遊魅力。







相關訊息可至參山國家風景區管理處官網（https://www.trimt-nsa.gov.tw）或臉書粉絲專頁「參山國家風景區管理處」查詢。





