彰化手沖咖啡推薦 藏身巷弄中淺焙香氣與人氣手作鬆餅

返鄉創業 × 彰化咖啡烘焙坊：從偶然開始的溫暖故事

「其實一開始並沒有打算創業，一切都是因為一些機緣促成的。」這是莫那威咖啡烘焙坊創辦人談及創業初衷時的真實分享。原本在外地工作的他，因家中因素返鄉，而妹妹則在彰化一間醫院內的咖啡吧工作，並在那裡學習烘豆技術。



當時的店主決定結束營業，妹妹便接手經營權，並邀請創辦人夫婦共同經營，雖然後來妹妹選擇退出，但這段經歷意外累積了一群熟客，也種下了創業的契機。創辦人與妻子討論後，決定接手延續這段人與人之間的連結，重新開設這間位於彰化的咖啡烘焙坊。



新店選址於秀傳醫院附近的巷弄中，從選地點到裝潢完成，前後花了將近半年時間，過程並非如想像中順利。但夫妻倆始終堅持初心，他們並未選擇華麗的裝潢或打卡設計，而是希望打造一處溫馨、自在、不拘謹的角落，陪伴每一位喜歡精品手沖咖啡的人。

彰化人氣咖啡廳《莫那威咖啡烘焙坊》除了提供職人手沖咖啡，招牌手作鬆餅同樣深受顧客喜愛（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

中淺焙咖啡推薦 × 彰化人氣鬆餅：從風味到口感都用心調配



彰化咖啡廳莫那威咖啡烘焙坊主打自家烘焙豆，選用多款豆種，以中淺焙咖啡推薦為核心理念，提供義式與手沖咖啡，並依照每位顧客的口味進行酸苦平衡的微調。不論是日常一杯、還是特別想放鬆的午後時光，這間彰化手沖咖啡店都能滿足不同風味偏好的需求。



除了咖啡，店內最受歡迎的還有三款手工鬆餅：格子鬆餅、列日鬆餅、可朗芙。其中烈日鬆餅是以自製麵糰低溫長時間發酵、高溫壓烤製成。外皮因加入珍珠糖烘烤後帶有脆感，內部則Q彈有嚼勁，越嚼越香。這款特色甜點也讓莫那威成為不少網友心中的彰化人氣鬆餅推薦名單之一，常見於午後來店的彰化下午茶甜點選擇中。

彰化下午茶餐廳推薦《莫那威咖啡烘焙坊》嚴選多款來自中南美洲的咖啡豆，以中淺焙風味作為烘焙核心，呈現清爽且富層次的香氣特色（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

真誠交流 × 彰化精品咖啡廳：咖啡之外的溫度與故事



「消費一杯咖啡，卻得到超過一杯的價值。」這句話，是店主用來形容品牌精神的核心。他們相信，一杯好的咖啡不只在於味道，更在於人與人之間的情感連結。



從醫院時期的顧客，到如今在新店重聚的客人，有不少熟面孔一路陪伴。像是最近有一位常客幾乎每天報到，他總是點上一塊列日鬆餅，搭配一杯手沖咖啡，笑說這已經成了他生活中的固定行程。



也正因為這些人與人之間的連結，讓莫那威不只是彰化的一間精品咖啡廳，更像是一個能安放日常、收藏故事的角落。

彰化甜點外帶推薦《莫那威咖啡烘焙坊》因手作鬆餅與中淺焙咖啡風味，深受彰化在地甜點愛好者青睞（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

腳步穩定 × 彰化外送咖啡訂購：讓風味進入更多日常場景



即便未大力投入行銷，莫那威咖啡烘焙坊仍持續收到來自熟客與在地機構的支持。包括醫院員工、安親班老師、甚至畢業季團體訂購，都是他們日常服務的場景。店家也透過 Uber Eats 提供彰化外送咖啡訂購，讓更多人即便無法親訪，也能在家中或辦公室品嚐這份熟悉的味道。



店主坦言，他們的節奏比較慢，不急著拓展電商或大量合作，反而更希望一步一步經營、調整。他們也正思考是否未來推出體驗課程或與其他彰化自家烘焙咖啡業者交流，共同打造更有溫度的咖啡文化圈。



無論是為了鬆餅而來的甜點控，還是只想喝一杯安靜不酸澀的中淺焙手沖咖啡，莫那威都是一處值得一試的彰化甜點咖啡廳。對許多熟客來說，這裡不只是賣咖啡的店，而是一段日常、也是記憶中不可或缺的風景。



FAQ 常見問題 莫那威咖啡烘焙坊



Q1：莫那威咖啡烘焙坊在哪裡？附近有停車位嗎？

A：我們位於彰化市中山路一段巷內，鄰近秀傳醫院步行約 3 分鐘。雖處於巷弄內，仍可利用周邊付費停車格與醫院週邊空間停車。若您使用 Uber Eats 進行彰化外送咖啡訂購，也能輕鬆在家享用我們的咖啡與鬆餅。



Q2：你們提供哪些自家烘焙的咖啡豆？適合哪些口味喜好？

A：我們主打彰化自家烘焙咖啡，主要以中南美洲豆種為基底，風味偏中淺焙，適合喜歡果香、輕焙、明亮口感的消費者。如果您正在尋找中淺焙咖啡推薦，我們的手沖單品與義式混豆都能依喜好調整酸苦比例。



Q3：有提供下午茶甜點套餐嗎？鬆餅可以單點嗎？

A：目前鬆餅皆為單點品項，亦可與咖啡搭配自由組合，深受許多來訪的顧客推薦。特別是比利時烈日鬆餅與可朗芙，是我們在彰化下午茶甜點與彰化人氣鬆餅推薦中獲得好評的招牌甜點。



Q4：是否販售咖啡豆或接受團體訂購？

A：我們有販售限量自家烘焙咖啡豆，現場可詢問當季品項。另也接受學校、診所、補習班等團體預訂，曾服務過多場畢業茶會與下午茶活動，是在地口碑穩定的彰化甜點咖啡廳選擇之一。



《莫那威咖啡烘焙坊》

地址：彰化縣彰化市中山路一段556巷23-20號

連絡電話：04-722-9619

線上點餐：https://rink.cc/k3ssy

Google地標：https://rink.cc/2r2sl

