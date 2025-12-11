彰化打造城市競爭力 赴奧克蘭臺北經濟辦事處交流

【記者林玉芬/彰化報導】為強化農產品國際行銷、城市觀光及文化創新布局，縣長王惠美11日率領縣府局處代表及縣內14家農業團體重要領袖農會總幹事，拜會駐奧克蘭辦事處陳詠韶處長。此次交流行程除聚焦芭樂、葡萄及火龍果等優勢農產外銷契機，也同步討論紐西蘭液態乳零關稅政策對雙邊農業發展的啟示，並深入了解奧克蘭在城市發展、觀光旅遊與文化創新等領域的成功經驗，期帶回可供縣政規劃的新思維與新動能。



陳詠韶處長為彰化子弟，歡迎代表團到訪，先簡要說明奧克蘭在市政管理及永續發展上的重要作為，並指出紐西蘭在生態環保與永續觀光推廣方面的經驗，對台灣地方施政與產業升級具有參考價值。臺紐自由貿易協定生效已屆12年，為雙邊農產品貿易奠定穩定基礎，「有機產品相互認證」協議，更為台灣優質農產輸入紐西蘭提供具體便利的途徑。她強調，雙方在農產品供應鏈管理以及觀光、生態農業與環境保護等具互補優勢領域，皆可循序推動更緊密的專業交流與合作。



王惠美在會中表達強化農產國際化的決心，彰化身為台灣重要農業縣市，在地農民生產的農特產品品質深受國內外市場肯定，縣府除在產銷履歷、智慧農業應用、辦理農產品評鑑及建立「彰化優鮮」品牌等政策努力提升農特產品質外，近年率領優秀農企業前往日本及新加坡等國進行展售，大獲好評並簽訂外銷訂單。此次藉由拜會奧克蘭辦事處，希望更精準掌握當地市場偏好、貿易規範與通路運作模式，以協助農民拓展外銷機會，提升農產國際競爭力。同時期盼與紐西蘭交流智慧農業、循環農業與食農教育，讓彰化農業更具韌性與永續性。



王惠美表示，此次拜訪特別關注奧克蘭在城市發展、觀光與文化創新上的成功經驗。奧克蘭融合海港城市景緻、多族群文化和藝術產業的城市形象，對彰化具有重要參考價值。彰化目前正推動城市觀光與地方創生計畫，未來期盼能借鏡奧克蘭在城市景觀設計與生態旅遊上的策略，打造更具魅力的彰化觀光環境，吸引國際旅客認識彰化這座城市的自然、人文與農業特色。

縣府表示，雙方就農產行銷、城市發展與文化創新等多項議題均深入探討，未來將持續深化與紐西蘭奧克蘭辦事處的交流互動，並將此次所獲得的寶貴建議與國際觀點納入政策規劃，讓彰化在農業競爭力、觀光魅力與文化創新上更上一層樓，打造更國際化、更具活力的「美好彰化 幸福城市」。