彰化打造青創友善環境 「山寄製菓所」成果發表

【記者林玉芬/彰化報導】彰化在地青年何彥霖112年獲彰化縣青創補助，以簡約日系風格隱居於彰化市台鳳社區，一手打造「山寄製菓所」，陸續獲得各項大獎，今年入選為經濟部商業發展署「糕餅業深度輔導-升級優化體驗」廠商，9月整修店面後重新開放，縣長王惠美26日為何彥霖築夢創業的成果給予肯定及鼓勵。



王惠美表示，隱身在社區的「山寄製菓所」由彥霖一手創辦，原本從事美髮用品業務的他，因喜歡烘焙且擁有烘培證照，平日就會手做甜點與親友分享，103年開始在三民市場擺攤販賣手作糕點，開始雖不順利，但在努力不懈下，重新調整創業模式，112年成功爭取到縣府青年創業補助，縣府提供創業輔導，協助優化品牌形象，逐漸打響知名度，並榮獲112年彰化建縣三百年金好禮十大伴手禮殊榮。今年獲得經濟部商業發展署補助重新整修店面空間，以全新樣貌招待客人，提供更優質的消費體驗。

王惠美指出，喜歡爬山的彥霖將八卦山下的在地特產與職人創業精神融入手作點心，品牌「山寄」寓意「山川寄情」，採用在地小農鮮奶、蜂蜜及當季鮮果，製作出真材實料的糕點。今年同時獲選「台灣糕餅百大伴手禮」及「彰化百大伴手禮」的「卦山桂圓核桃糕」，桂圓採用彰化小農傳統古法烘焙的龍眼乾特製而成。另外，選用彰化在地頂級金鑽鳳梨，製成的「百香鳳梨夏威夷牛軋糖」獲得去年農業部農糧署首屆「臺灣TFS水果之星」常溫伴手禮佳作肯定。

王惠美表示，縣府打造青年友善創業環境，只要完成30小時創業課程並撰寫提案就能申請，其中「創業圓夢類」每人最高30萬元，支持青年創業，讓青年在彰化圓夢並深耕發展。

創業青年何彥霖表示，感謝彰化縣政府青年圓夢計畫，協助成立店面、行銷、商品包裝及提升品牌形象，秉持「匠心山寄，幸福傳遞」，用傳統日式工法及嚴謹程序製作產品，產品獲得國內8項伴手禮獎項。

青年發展處表示，縣府為支持青年返鄉創業，結合興趣與專業，發展創新的產品與服務，積極打造青年友善創業環境，編列預算「青年創業獎勵補助1,000萬元」，只要設籍彰化縣18歲至45歲的青年，完成30小時創業課程並撰寫提案就能申請，其中「創業圓夢類」每人最高30萬元，目前已協助136位青年自己創業做頭家，補助金額逾3,300多萬元，縣府團隊也將與青年朋友共同努力，讓彰化青年在創業路上穩步成長，在熟悉的故鄉打造安居樂業的幸福未來。