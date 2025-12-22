彰化托育登記制10週年 王惠美表揚248位優質托育人員

▲彰化縣114年度優質托育人員暨績優單位表揚活動。（圖／彰化縣政府提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣政府為提升托育品質、肯定托育人員的專業付出，並記錄「居家托育登記制10週年」的重要里程碑，21日下午在和美鎮和東國小舉辦主題為「十年登記守護愛，托育專業護兒權」彰化縣114年度優質托育人員暨績優單位表揚活動，由彰化縣長王惠美親自表揚共248位托育人員(包括特殊績優居家托育人員10位、資深敬業居家托育人員213位、實習指導員20位、5位托嬰中心之優質托育人員)、7家特色托嬰中心及1家評鑑績優托嬰中心等長期深耕的托育人員。王惠美感謝大家的付出，為幼兒提供安全專業的照顧，讓家長無後顧之憂，孩子能快樂成長。

王惠美表示，感謝各協會理事長帶領團隊在嬰幼兒照顧上的用心努力，感謝議長謝典霖及所有議員對縣府預算的支持。面對少子化的衝擊，縣府一直希望減輕年輕人的育兒負擔，目前已設置10處育兒親子館、10處公設民營托嬰中心及54家私立托嬰中心，未來將逐年建置37處公設民營托嬰中心及20處育兒親子館，以平價優質的服務打造友善育兒環境。

王惠美指出，托育登記制迄今已滿10年，彰化縣領先全國首創「居家托育人員實習制度」，推動專業經驗傳承，讓新任登記托育人員在實務中逐步累積能力。同時，縣府與彰化縣家樂福人文生活關懷協進會、彰化縣保母協會攜手合作，設置居家托育服務中心，為家長媒合具備合格登記的托育人員，協助家長安心送托。此外，我們也與彰化縣嬰幼兒發展協會及朝陽科技大學合作，辦理各項托育人員課程與主管研習，持續提升彰化縣托育服務品質。期盼透過公私協力，營造安心、安全的托育環境，讓年輕人「生得起、養得起」。

立委謝衣鳯表示，感謝王縣長縣府團隊的用心，積極與民間協會合作，發掘更多績優的托育人員及托育機構，除了讓家長有眾多托育選擇外，也能安心把孩子送至保母及托育機構，獲得完善照顧。

和美鎮長林庚壬表示，因深知幼兒教育的重要性，在擔任議員期間服務處與中州科技大學合作，開設12個班級並培訓約6、7百名托育人員。此外特別感謝王縣長多年來對和美鎮老幼照顧政策的大力支持。

社會處表示，縣府推動托育準公共化政策多年，簽約率穩定維持在高標準，有效降低家長托育負擔，同時保障托育人員工作權益。縣府透過居家托育服務中心與專業研習課程持續強化托育人員的專業知能，以期讓每位幼兒都在安全、專業、友善的環境中快樂成長。

活動安排多項互動，包括兒童權利公約（CRC）宣導攤位、教玩具展示與玩具交換，讓民眾、托育人員、家長與孩子都能在輕鬆氛圍中學習與交流。現場也設有宣導攤位、親子互動遊戲及托育資源介紹，鼓勵家長選擇合法立案托嬰中心或合格登記之居家托育人員，透過官方媒合平台查詢托育資源，保障幼兒權益。

家長如有托育需求，可洽詢彰化縣居家托育服務中心(南區：04-8376795、北區：04-7622281)或本縣社會處兒童及少年福利科04-7532284、04-7532284；彰化縣合法立案托嬰中心(洽詢:04-7532280)或至彰化縣政府社會處網站及衛生福利部「托育媒合平臺」網站查詢，網址：https://ncwisweb.sfaa.gov.tw/home/index)。