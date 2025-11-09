彰化抽驗雞蛋驗出農藥超標 溯源碼I47045全下架

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化縣衛生局配合中央監測計畫抽驗蛋品，發現「鮮健蛋品洗選蛋」檢出芬普尼代謝物超標，源頭為彰化文雅畜牧場出貨。該批蛋品溯源碼為「I47045」，流向包括台中、雲林、南投、台南、高雄、嘉義、桃園、新竹縣等9縣市全聯等通路，衛生局已緊急通知全面下架回收。

彰化縣衛生局抽驗蛋品，發現「鮮健蛋品洗選蛋」含芬普尼超標，溯源碼「I47045」批次產品流向全台9縣市，全數下架回收。（彰化縣衛生局提供）

彰化縣衛生局今（9）日公布食安檢驗結果指出，在縣內文雅畜牧場出貨至鮮健洗選蛋場販售的「鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）」中，檢出芬普尼代謝物（Fipronil-sulfone）含量達0.03ppm，超過法定標準0.01ppm，屬農藥殘留不合格。

衛生局長葉彥伯表示，這是全台首次透過雞蛋「溯源碼」查出問題蛋。雞蛋包裝上會印有兩排溯源編碼，上排為牧場編號、下排則為包裝日期與生產方式，例如「I47045-251023C」代表該蛋來自文雅畜牧場，於2025年10月23日包裝，「C」表示一般籠飼生產。

葉彥伯指出，這批問題蛋的溯源標示為「I47045-251023C」，衛生局已要求通路商全面下架，並進行追蹤回收。他提醒民眾檢查家中雞蛋編碼，若符合上述批號，應停止食用並退回購買地點。

葉彥伯說，這次是配合中央「114年禽畜水產品藥物殘留監測計畫」例行抽驗所發現，經通知動物防疫所立即啟動移動管制並同步追查洗選蛋場來源。查驗超過10件樣品中，僅2件超標，其餘均符合標準，初步研判污染源並非牧場本身，懷疑可能有其他環節問題。

為防範風險，彰化縣政府採取「預防性下架」措施，共下架約15萬顆雞蛋。葉彥伯強調：「不是所有蛋都有問題，但為了消費者安全，整批同批號都先下架，是最謹慎的作法。」

彰化縣農業處也特別澄清，本案廠商並非「彰化優鮮」認證品牌。農業處呼籲民眾選購貼有「彰化優鮮」標章的蛋品，該品牌須通過「3章1Q」驗證（產銷履歷、有機、CAS優良農產品及生產追溯），並具備第三方檢驗資料（如SGS農藥、毒物檢測報告），品質安全有保障。

衛生局提醒民眾，購買或食用前務必檢查蛋品包裝上的溯源編碼，一旦發現屬於公告批號「I47045」，請立即停止食用並退回購買店家。縣府強調，將持續追查污染來源，確保市售蛋品安全無虞。