彰化拉警報！冬季禽流感已爆8場 縣府急發消毒藥品

時值冬季禽流感好發季節，彰化縣府動物防疫所防疫消毒車前往養畜禽場密集區加強消毒。（彰化縣政府提供／李京昇台中傳真）

冬季是禽流感最容易爆發的時節，彰化縣今年已累計8場禽流感案例。為了降低疫情風險，保障養禽產業，彰化縣政府12月開始針對全縣養禽場發放消毒藥品，協助業者提升場內生物安全。

其中，大城、芳苑、竹塘及二林四地養禽分布密集，也是縣內疫情最高風險區。縣府在12月3、4日到這4鄉鎮發放消毒藥品及畜牧場衛生管理記錄簿，提醒養禽戶確實記錄、落實清潔與防疫措施。其他鄉鎮則由各公所協助發放，確保每一位養禽戶都能收到物資。

縣府也呼籲，全縣養禽戶務必配合每周三的「全國自主消毒日」，今天周三希望業者同步加強禽場內外及周邊公共區域的環境消毒，降低環境病原量，避免疫情擴散。希望透過這項行動，提高養禽戶的防疫意識，讓產業能更健康發展。

縣長王惠美也強調，彰化是全台重要的養禽大縣，養禽產業對地方至關重要，因此更要共同守護。除了發放物資之外，動物防疫所也會持續派出防疫消毒車，在禽場密集地區執行環境消毒，降低禽流感入侵的可能性。

縣府提醒，養禽戶應每天自主觀察禽群健康狀況，若出現死亡率異常升高、飲水或飼料攝取下降超過5％，或有顏面腫脹、出血、落翅、扭頸等症狀，都屬於可疑情況，務必立即通報鄉鎮市公所或動物防疫所（04-7620774）。若未依規定通報，可依《動物傳染病防治條例》處5萬元到100萬元罰鍰。

