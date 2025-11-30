彰化拾光節 向回收英雄致敬

台灣好回收好生活協會11月30日於彰化市延平公園舉行「好好拾光節」活動，縣長王惠美（第一排左二）感謝清潔隊、回收個體業者及回收處理業者的付出。（温予菱攝）

台灣好回收好生活協會11月30日於彰化市延平公園舉行「好好拾光節」活動，彰化縣長王惠美表示，資源回收永續發展為重要議題，清潔隊、回收個體業者及回收處理業者都是縣府推動永續回收的重要夥伴，感謝他們在第一線的付出。台灣好回收好生活協會榮譽理事長吳佩珊則說，永續循環真正的核心是每位參與者都能被看見且被尊重。

好好拾光節結合健康關懷與回收永續精神昨於延平公園登場，同步舉行「年度回收英雄表揚」，感謝協會53位永續回收夥伴，王惠美、環境部資源循環署長賴瑩瑩、吳佩珊、大豐環保科技股份有限公司董事長林盟洲等人與會。

廣告 廣告

王惠美說明，林盟洲與妻子長期關注資源回收工作，為向默默付出的環保人員致敬，特別成立協會，希望藉由洗刷社會對「拾荒者」的汙名，讓他們蛻變成為大家心目中真正的環保英雄，除關懷第一線的拾荒者外，也積極讓民眾更加認識永續環境的相關議題。

賴瑩瑩表示，第一線回收者的回收量占全國8％，因年紀較大過去鮮少被關注，很高興能與台灣好回收好生活協會及企業合作，提供一些回收服務及關懷資源回收的夥伴，也盼此公私合作可以做為其他縣市的典範。

吳佩珊說，永續循環真正的核心，是每位參與者都能被看見且被尊重，第一線回收工作者的付出值得社會以行動回應，也值得被視為推動城市循環經濟的重要夥伴。

環保局補充，自去年7月推動加強垃圾減量政策，實施屆滿1年後，全縣垃圾量較前年同期減少4萬1316公噸，相當於全縣2個月垃圾量，強調在推行垃圾減量政策過程中，包含清潔隊、回收個體業者及回收處理業者等，都是彰化推動永續回收的重要夥伴。