彰化挹注4409萬 竹塘鄉九龍大榕公改善工程動土

【記者林玉芬/彰化報導】彰化竹塘鄉九龍大榕公周邊環境改善工程，23日舉辦動土典禮，工程以竹塘九龍大榕公為核心，除改善竹塘大榕公舊有環境與設施，新設兒童遊戲場域，並銜接周遭休閒動線與景點，打造兼具宗教信仰、休閒遊憩與親子活動的複合型觀光園區。



縣長王惠美表示，改善工程案由縣府全額支付4,409萬4,237元，預計115年底完工。九龍大榕公是竹塘鄉重要的信仰中心，也是地方知名景點與居民交流的場域，現今園區設施逐漸老舊，工程將主廟參拜區域重新規劃，動線重新鋪面整理，設置大榕公歷史故事牆，打造地標「榕光塔」，從高處眺望大榕公的氣勢與河濱景色，並新設提供兒童遊玩的「祥龍探索遊戲場」，結合盪鞦韆、跳跳床、傳聲筒等設施，可以攀爬、擺盪、休憩並噴灑水霧。

王惠美指出，縣府近年積極推動「共融遊戲場」建構計畫，打造所有年齡都能安心使用的休憩空間，目前陸續完成埤頭樂米公園、二林和平公園、田中熊趣米公園、彰化市八卦山上的天空遊戲場等16座共融公園。未來將會持續建置更多休閒遊憩與親子活動的複合型觀光園區，除了鼓勵孩童放下手機，走到戶外享受陽光，也能增進親子間的互動。

城觀處表示，此次工程在大榕公主景區部分，將主廟參拜區域重新規劃並設置大榕公歷史故事牆，並打造地標「榕光塔」，遊客可以從樹下漫步至樹梢、從高處感受大榕公的氣勢與河濱景觀，提升觀光吸引力及亮點。親子遊憩與社區互動，新設「祥龍探索遊戲場」，以「龍形遊戲環」打造兼具攀爬、擺盪、休憩與水霧功能，串聯遊戲場與戲水區，展現地方特色。