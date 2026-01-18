彰化捐血抽黃金！清晨4點就卡位 主辦急派捐血車

彰化榮華慈善會舉辦寒冬捐血活動，祭出市價約6000元黃金飾品抽獎引發大量人潮。（示意圖／Pexels）





彰化榮華慈善會今（18日）在彰化市舉辦公益捐血，準備金元寶、金幣、平安龜等黃金飾品作為抽獎獎項，單份市價約6000元，吸引大批民眾一早排隊挽袖。有人甚至清晨4點天未亮就到場卡位，現場隊伍長度達數百公尺。

捐血抽黃金引爆熱潮

主辦單位指出，活動以「寒冬捐熱血、開心抽黃金」為主題，並以「黃金救援時間」的諧音號召民眾即時捐血救人。理事長紀家柔表示，由於冬季常見血庫吃緊，尤其O型血供應不穩定，更需要固定捐血族群與新血加入。現場抽獎分4個時段進行，越早完成捐血，中獎機會相對提高，也讓不少民眾提早到場排隊。

不少民眾提早到場排隊。（圖／東森新聞）

活動現場除黃金外，還加碼手機、除濕機、吸塵器、耳機等獎品。捐血250cc可獲500元禮券，若捐血500cc則可獲更高額禮券並取得抽獎資格，帶動兩種捐血量的隊伍都相當踴躍。

人潮超乎預期 急加車

榮華慈善會理事長紀家柔表示，今年已是第10屆舉辦捐血活動，往年就有固定支持者，今年改以「抽黃金」作為亮點後，人潮明顯更集中。原本評估一輛捐血車可募集約250袋血液，但現場排隊人數遠超預期，主辦已緊急協調捐血中心調派第二輛捐血車到場支援，以加快作業速度、避免民眾久候。

