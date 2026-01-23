彰化捐血送土雞！吸引民眾排隊捐熱血救人命

彰化東區扶輪社辦「捐血送土雞！」吸引民眾排隊捐熱血、救人命。（圖：李河錫攝）

台中捐血中心鬧血荒！尤其是「O型血液」已低於安全庫存量；彰化東區扶輪社，為號召更多鄉親「捐血一袋、救人一命」，23日在家樂福彰化店門口，舉辦「捐血送土雞及禮券」活動；果然吸引大批民眾前往排隊，紛紛挽起衣袖響應「捐熱血、救人命」！

長期關懷弱勢，又熱心公益的「彰化東區扶輪社」，28年來、年年都會固定舉辦「捐血一袋、救人一命」的公益活動，新任社長劉燦霖強調，「捐血」已成為他們永續傳承的「社會責任」；從去年(114年)進入冬季以來，台中捐血中心的血庫庫存量，就一直在拉緊報，尤其是在一波波冷氣團來襲之際，更出現鬧血荒的窘況，尤其是「O型血液」早低於安全庫存量！因此，才會號召「彰化縣不動產建築開發同業公會」等單位，在23日冒著寒風盛大舉辦這場「捐血一袋、救人一命」活動，為了號召更多人前來共襄盛舉，才會推出「捐血送土雞及禮券」的構想，沒想到各單位還紛紛加碼送咖啡、麵線禮盒及衛生紙，果然吸引大批民眾呼朋引伴前往排隊、紛紛挽起衣袖「捐熱血」！

人美心善！彰化東區扶輪社舉辦「捐熱血、送土雞！」吸引民眾排隊響應，場面熱烈又溫馨。（圖：李河錫攝）

不少看到「捐血車」就習慣性前往捐血的熱心民眾表示，原本就是純粹響應「捐熱血、救人命」，沒想到還獲得主辦單位回贈土雞、禮券與衛生紙，也是感到相當驚奇又窩心，讓整體捐血場景是相當熱烈又溫馨！（李河錫報導）