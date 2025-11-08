彰化捕獲3千餘尾「先頭烏」 野生烏魚吸引民眾搶買
野生烏魚汛在每年冬至前後報到，昨日才迎來立冬，彰化漁民就傳出抓捕到今年首批「先頭烏」的好消息，這批野生烏魚今天一早入港在線西鄉塭仔港開賣，吸引饕客搶買，粗估這批烏魚將為漁民帶來百萬元進帳，還有魚販聞訊而來，當場下單要買1公噸烏魚，讓漁民樂開懷。
漁民李浩仁開著浩仁號漁船，昨日在彰化外海捕獲首批「先頭烏」，今天一早歡喜在線西鄉塭仔港開賣，李浩仁表示，首批捕獲數量約有3000多尾，大尾的烏魚1台斤賣120元，中的一尾150元，小的一尾100元，而最受老饕青睞的未曬乾烏魚子，則是每台斤1200－1300元，烏魚膘每台斤500元，價格跟去年一樣，維持不變，回饋給支持他們的客人。
李浩仁表示，今年首批「先頭烏」的個頭與去年差不多，一樣肥美，將利用這幾天天氣晴朗抓緊時間抓捕，預計今晚將再次出海捕魚；首批「先頭烏」數量多達3000多尾，粗估將為漁民帶來破百萬收入，漁民即使殺魚、剖魚忙到不可開交，依然喜笑顏開。
喜愛烏魚美味的彰化縣議員賴清美，去年雖聞訊在首批鳥魚開賣當天就到場幫親友團採購，但因現場採買人潮實在太多，有人要買烏魚卵、有人要買烏魚殼，業者現場拆解實在忙不過來，只好與業者約定隔天一早再前往採買。
肥美的烏魚進港開賣，賴清美記取去年的經驗，她說，今年開賣適逢假日，漁民8點開賣，她今天特別提早，7點多就到場採買，早上人潮一波一波，人潮較不集中，她推測可能因假日的關係， 民眾會較晚起床，採買人潮預計會晚點出現，她要先買回家，與今天回家的子女一起享用。
其他人也在看
（有影片）／先頭烏報到！線西塭仔港老饕排隊搶「烏金」
（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】立冬帶來漁業好兆頭，彰化線西鄉漁民李文德、李浩仁父子昨（7）日晚在彰 […]觀傳媒 ・ 1 小時前
彰化3千尾「先頭烏」現殺現賣！饕客擠爆塭仔港
彰化縣漁民李文德、李浩仁父子昨天立冬在彰化外海捕獲數量高達3000尾肥美的先頭烏，今天（8日）上午9點在塭仔港開賣，已有不少老饕獲得消息準備提早到場搶先開買，現場買氣強強滾。漁民指出，濕的野生烏魚卵價格，約為每台斤1200元到1800元，預料將掀起搶購熱潮。自由時報 ・ 14 小時前
彰化唯一現流漁貨！「塭仔漁港」假日人龍搶購嚐鮮
彰化縣 / 綜合報導 彰化三大漁港，包括線西鄉的塭仔漁港、彰濱產業園區的彰化漁港，以及芳苑鄉的王功漁港，各自發展出不同的特色，其中塭仔漁港，是 彰化地區 唯一可以 買 到現流海鮮的漁港，漁民把捕撈的漁貨稍微整理分類，就直接在港邊販售，價格比市區便宜2到3成，還有代客料理的服務，新鮮美味當場吃得到，周末假日，吸引不少民眾搶購嚐鮮。文蛤下鍋大火快炒，再放點九層塔，鮮甜的香氣不斷冒出來，再來這鍋肥美的紅蟳，撒點米酒去腥，再用麻油爆香，現撈的海產漁獲代客料理上桌，民眾等不及趕快嚐鮮，民眾說：「在這裡買比較新鮮啊，比我們市區吃，來得便宜。」這裡是彰化塭仔漁港，今（8）日下午，許多民眾專程來挑選漁獲，是因為這裡的魚種類很多既新鮮又便宜，民眾說：「這裡的魚吃過，你就會發現，它的口感跟鮮度是不一樣的，他們都有自家的漁船，所以就固定一段時間，就會來買一下。」彰化有三大漁港，包括線西鄉的塭仔漁港、彰濱產業園區的彰化漁港，以及芳苑鄉的王功漁港，塭仔漁港的攤商自己有船，漁獲現撈現流上岸後直接在港邊的攤位賣，還有代客料理可以馬上嚐鮮，還在興建中的彰化漁港，港口水深漁船停泊不會受到潮汐影響，可以停160個船席，但部分設施還在驗收中，王功漁港以鮮蚵牡蠣最為出名，潮間帶的海牛生態帶動文化與觀光熱潮，三大漁港各有特色，但如果要買現流的漁獲，民眾首選還是塭仔漁港。彰化線西塭仔漁港魚販說：「都很新鮮啦，都是當天現流的，因為我們都沒有在賣隔夜魚，這個我早上4點多出海抓的，8點多就進來了。」這些魚貨從海上捕撈起來，分類整理放消費者的面前，不到12小時，價格便宜2到3成，周末假日吸引許多民眾，一次買足。 原始連結華視影音 ・ 4 小時前
「先頭烏」進港！ 漁民估今年首桶「烏金財」進帳逾100萬元
立冬過後，天氣轉涼，首批野生烏魚也來報到了，彰化縣漁民在外海捕獲3000多條烏魚，滿載而歸回到塭仔漁港，現剖現賣，新鮮看得到，加上價格持平，每條魚依體型大小，賣100元到150元左右，比較大尾的一斤1...華視 ・ 5 小時前
彰化企協創會四十週年藝文聯展 彰化市婦女學苑熱烈登場
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】由彰化縣企業經營研究協會舉辦的「金馬迎春-彰化企協創會四十週年藝文聯展」，互傳媒 ・ 9 小時前
澎湖肉品市場 9日起恢復供應
（中央社澎湖縣7日電）全台活豬今天恢復拍賣、屠宰，但澎湖因來不及屠宰，加上市場今天進行清消，澎湖縣家畜肉類商業同業公會決議順延2天，馬公北辰市場9日才有溫體豬肉上市。中央社 ・ 1 天前
鳳凰將升級中颱 氣象署估10日發布海警
（中央社記者黃巧雯台北7日電）颱風鳳凰最快今天下午升級為中颱，週末增強為強颱。氣象署今天表示，預估鳳凰11日到南海，且有北轉趨勢，12日、13日最接近台灣，可能在10日發布海上警報，11日發布陸上警報。中央社 ・ 1 天前
天剛資訊爆內線交易 董座父子檔800萬交保
上櫃公司「天剛資訊」爆出高層涉及內線交易，董事長張申曄被查出不法獲利超過3千萬，台北地檢署6日展開搜索約談，訊後張申曄以300萬交保，他父親張超俊被發現是實際操盤者，500萬交保；檢調甚至查出，公司內台視新聞網 ・ 1 天前
彰化短債全還清！縣民怒「普發現金沒加碼」 真相曝光
全民普發一萬現金正式開跑，不少縣市傳出「加碼現金」，像是嘉義市「每人加碼3000元」、新竹市將發放「5000元消費金」等。有彰化縣民眾對此抱以高度期待，希望縣府也比照其他縣市辦理，不過真相卻讓人失望，掀起熱議。中時新聞網 ・ 12 小時前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 12 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 12 小時前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 19 小時前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 5 小時前
為賺錢當車手遭逮⋯台南嬤帶「身障孫」淚求法官：我養7個！判決出爐
台南一名鄭姓婦人加入詐騙集團當車手遭逮，全案移送地檢署後，台南地院一審判刑10月有期徒刑；鄭婦認為判太重上訴，打出悲情牌，透露自己有7個孫子要照顧，其中一個還是身心障礙，二審法官仍維持原判，但緩刑5年，全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
女主播曝「不喜歡用免治馬桶」原因掀論戰！ 肛門科醫師點一關鍵：我也不用
到日本旅遊幾乎隨處可見他們的廁所都採用了「免治馬桶」，在如廁後方便清潔獲得不少使用者的青睞。但其實在日本也有一部分的人不是免治馬桶的愛好者，日前就有一名電視新聞女主播在節目中透露她不喜歡使用免治馬桶，理由是她擔心噴嘴的衛生問題，言論一出立刻引發眾人熱烈討論；節目中也有一名肛門內科醫師表示，她自己也不會使用免治馬桶，並點出使用時應注意的1大關鍵。鏡週刊Mirror Media ・ 15 小時前
林岱樺驚天一哭！高雄市長民調「震撼巨變」網嚇喊：要把她幹掉了
民進黨立委林岱樺雖涉入助理費案，仍爭取參選高雄市長，1日舉辦造勢晚會，現場湧入3萬人，林更多次落淚，哭喊拜託天公伯，給高雄人一個公道，引發熱議。不過，據一份地下賭盤做出的「開盤參考」民調，林岱樺的支持度卻是敬陪末座，而綠委邱議瑩則是追到和同黨同志賴瑞隆對決局面，引發網友討論，有網友直言邱議瑩怎會衝那麼快，這民調感覺要把林岱樺幹掉，但更多網友認為根本低估藍委柯志恩實力。中天新聞網 ・ 14 小時前
鳳凰颱風「準備開眼」恐轉強颱！鄭明典：又是一個大災難
生活中心／周希雯報導颱風「鳳凰」來勢洶洶，生成才2天今日（8）就升級為中度颱風，至今仍持續增強中、有機會變成強颱；氣象署預計下週一（10）開始，颱風外圍環流開始影響台灣，下週三（13）最接近台灣，不排除會在台灣中部一帶登陸，屆時也會陸續發布海、陸警，後續路徑有待觀察。對此，前氣象局長鄭明典點名1國家，直言「對菲律賓又是一個可能的大災難！」民視 ・ 9 小時前