彰化排隊名店「雄二家蛋黃酥」插旗台中南屯，酥皮外層酥脆，內餡濕潤不乾，一顆45元佛心價挑戰市場！

台中蛋黃酥控尖叫！彰化超人氣新品牌「雄二家蛋黃酥」正式插旗台中啦！真的是超開心終於不用跑彰化，豬飛家是重度蛋黃酥成癮者，每年中秋節家裡有各家排隊名店蛋黃酥禮盒，不二坊、新口味、紀家、不二糕餅….今年還多了新品牌雄二家。彰化爆紅的伴手禮名店「雄二家蛋黃酥」，2023年9月成立，現在準備在台中開分店，目前正在永春東七路與向上路三段交叉口裝潢中，每天上班經過都很期待開幕，因為這間在彰化可是排隊名店、Google 4.8 顆星好評，連《食尚玩家》都來過！

「雄二家蛋黃酥」台中新店面位置超級明顯，就在永春東七路與向上路三段大轉角處，開幕後鐵定又是大排長龍了。這裡距離另一家蛋黃酥名店「不二糕餅」只有160公尺，還在同一條路上，不知道以後會不會有其他蛋黃酥名店陸續插旗？讓這裡變成蛋黃酥一條街（笑）。目前外觀正在裝潢，還沒公布開幕日。

彰化雄二家蛋黃酥｜異軍崛起的排隊名店

今年中秋家裡多了一盒「雄二家蛋黃酥」，設計時尚年輕讓我對它印象深刻，小姑說這間是新品牌也是彰化排隊名店。共有三種價格：15入690元、12入 540元、6入 270元。我就這樣意外的吃到了！

包裝設計是兩隻熊LOGO辨識度高，禮盒包裝算是比較精緻的，蛋黃酥的外觀跟彰化不二坊其實很像，網友說這裡的師傅曾經在不二坊、紀家、林記等等的蛋黃酥店工作過。

第一次吃「雄二家蛋黃酥」，被它的酥皮跟飽滿內餡給驚艷到！是豬飛喜歡的傳統台式風味，外皮層次酥脆，咬下去會爆裂那種。內餡的紅豆沙比較濃郁、帶甜，但不是死甜，鹹香蛋黃濕潤不乾，整體融合的剛好。

有人說它有點像不二坊，但外皮穩定度更高不容易碎滿地，這點我就超愛！而且一顆只要 45 元，在這個蛋黃酥價格飛漲的年代，他們家算是佛心的。如果是到現場購買，還有試吃半顆蛋黃酥＋免費黑咖啡喔。

雄二家蛋黃酥 台中店

▋地址：台中市南屯區永春東七路750號（google map），前身是永春洞天粵式煲湯獨享鍋

▋開幕日期：尚未公布

