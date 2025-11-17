彰化採檢全縣933處蛋雞場 防芬普尼殘毒重演

彰化縣總動員，將採檢全縣933處蛋雞場，防芬普尼殘毒事件重演。（圖：彰化縣政府提供）

彰化縣文雅畜牧場雞蛋，一再檢出芬普尼殘毒，並有殘毒蛋2度流出，已嚴重影響消費信心。為了強化維護食安，縣長王惠美指示縣府農業處及動防所，從即日起到12月底前，啟動全縣蛋雞場「芬普尼全面採樣監測」專案，依科學數據與風險評估來執行，確保雞蛋生產端安全無虞，以挽回消費者信心！

文雅畜牧場一再檢出雞蛋有芬普尼殘毒，其中雞隻羽毛殘毒量更超標27倍，連日來又因為「殘毒蛋」2度流出事件所困擾，已嚴重衝擊蛋品的消費信心，為搶救對「彰化雞蛋」的消費信心，王惠美指示縣府農業處及動防所即日開始到12月底前，啟動全縣蛋雞場「芬普尼全面採樣監測」專案計畫。

縣府農業處長郭至善表示，全縣共有933場蛋雞場、在養2千多萬隻蛋雞，將動員畜產科、動防所及各鄉鎮市公所獸醫師，針對縣境內所有蛋雞場逐場執行蛋品採樣，再委由合格檢驗機構進行檢測，依科學數據與風險評估。

郭至善強調，如果再檢出不符規定的蛋品，縣府將立即啟動「移動管制、追查可能污染源」，並督導場方改善，以防止未合格蛋品再度流入市面，確保雞蛋生產端安全無虞。（李河錫報導）