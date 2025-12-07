彰化探索世界級乳業國 王惠美率團赴紐西蘭考察

【記者林玉芬彰化報導】今年紐西蘭液態乳以零關稅進口，彰化為台灣鮮乳產量第一縣市，扮演供應國內乳品的重要角色。為精進乳業發展、提升畜牧技術交流經驗，縣長王惠美7日率領彰化縣農業團體重要領袖農會總幹事前往紐西蘭考察當地牧場，見習精準飼育經驗與環境管理，透過科學化管理，農場在降低獸醫成本的前提下，保持乳牛健康與產乳量的穩定。



Burnrite 牧場的核心競爭力之一，即是其對牧草的重視與專業，紐西蘭乳業成功的基礎來自優質牧草，牧場為參訪團展示不同草種的功能與適地適種原則，分享一年四季草場管理的重點，春季的快速生長、夏季的耐旱管理，秋冬的補播與輪牧策略，這些經驗對於同樣依賴牧草的彰化乳業而言，具有極高參考價值。

王惠美表示，Burnrite牧場為當地私人牧場並非觀光農場，感謝紐西蘭臺灣商會江佩真會長協助，讓參訪團實地感受當地牧場經營現況。彰化鮮乳產量全國第一，面對全球乳業競爭與永續農業的挑戰，深化國際交流是推動彰化縣乳業升級的重要關鍵，紐西蘭在牧草管理、畜牧制度與乳品技術上皆屬於世界領先地位，考察帶回寶貴經驗，有助於彰化乳業在生產效率、乳牛福祉與環境永續的面向上持續精進。 彰化縣酪農重要產區福興鄉農會林坤宏總幹事指出，參訪紐西蘭當地牧場，了解當地對於環境及餵牛牧草的作業，以及擠奶設備的運作流程、乳牛進出動線、衛生管理等程序，協助農會思考未來輔導酪農改善經營管理與技術導入的可能性。

彰化縣政府明年編列1億540萬元經費擴大補助「生生有鮮乳」政策，除原先補助公立國民中小學學校220所外，還涵蓋私立國民中小學學校254所，預估受益學生人數達11萬6,600人，透過此次紐西蘭當地牧場的深度參訪，將以更開闊的視野及紮實的專業，持續打造具競爭力與符合國際潮流的乳業環境，穩固「台灣鮮乳第一縣」的地位，並為國內乳業創造更多嶄新的可能。