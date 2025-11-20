彰化推出首套媽祖文化繪本，四大無形文化資產一次讀懂。圖／記者鄧富珍攝





彰化縣文化局今（20）日在縣立圖書館舉辦「半線臺語故事繪本新書發表會」，正式發表全縣首套以媽祖文化為主題的繪本系列，共四本，以更親民的閱讀方式呈現彰化在地深具代表性的民俗文化。縣長王惠美、作者團隊、插畫家及多間宮廟代表皆到場，共同見證在地文化以繪本形式重新亮相。

王惠美表示，彰化擁有三百多年歷史，民俗文化資源豐富。縣府去年出版三本臺語民俗繪本，帶領讀者認識白沙坑迎燈排、鹿港魯班公宴與芳苑海牛採蚵等傳統文化。今年再度爭取文化部「推動國家語言發展計畫」補助，以媽祖民俗為主題打造四本雙語繪本，內容皆取材自彰化已登錄的無形文化資產，希望讓讀者從故事與插畫中，看見彰化媽祖文化的深度與魅力。

此次系列作品邀請多位在地創作者參與，由作家陳育萱、施養慧、黃祿怡、余益興撰寫故事，插畫由吳欣芸、林一先、知亞與許家畇創作。四本繪本分別以不同的民俗慶典為背景，呈現多樣的文化面貌。《婷婷不怕水》以孩子克服恐懼的旅程，帶出南瑤宮笨港進香的信仰精神；《香火袋的約定》講述兩位孩子跨越差異、建立友情的故事，對照枋橋頭七十二庄迓媽祖在歷史上所象徵的凝聚力量；《大爐不見了！》透過奇幻冒險，呈現新港十八庄送大爐活動的民俗特色；《今天會下雨嗎？》則以雲朵擬人敘事，引導讀者認識同安寮十二庄請媽祖的歷史淵源。

王惠美表示，在媽祖文化節前夕推出繪本意義格外重大，感謝出版社與創作團隊的投入，讓在地文化以活潑、生動的形式走進更多民眾的日常。她並邀請大家於 11 月 21 日至 23 日到社頭枋橋頭天門宮參加「2025彰化縣媽祖祈福文化節」，一起拜媽祖、遊彰化，體驗文化信仰的魅力。

文化局說明，四本繪本皆附上華語及臺語有聲書與電子書，讓讀者能以不同媒介認識彰化無形文化資產，也可藉此學習臺語。即日起至 12 月 31 日，縣立圖書館以及社頭、伸港、福興、埔鹽等鄉立圖書館同步展出繪本插畫；另於 11 月 22 日至 30 日舉辦共八場說故事活動，限額 300 名，採網路報名。除可在圖書館借閱實體書外，也能至文化局網站線上閱讀電子書。

