彰化推動熱水器補助 改善通風防一氧化碳中毒

（中央社記者吳哲豪彰化22日電）彰縣消防局提供安裝熱水器補助，只要有燃氣熱水器遷移更換需求，低收入戶最高可補助1萬2000元，一般戶及中低收入戶最高補助3000元，去年已補助104戶，金額總計38萬多元。

冬季氣溫低，民眾住處門窗緊閉，容易發生一氧化碳中毒意外，去年就有大學生在校外租屋處，因燃氣熱水器通風不良，發生一氧化碳中毒事故，所幸及時送醫，沒有生命危險，在鹿港鎮也有一氧化碳中毒案件。

彰化縣消防局今天發布新聞，消防局除向民眾宣導正確使用燃氣熱水器外，也提供實質補助，鼓勵民眾主動改善不安全環境，從今年1月1日起，經消防局評估有燃氣熱水器遷移或更換需求者，低收入戶最高可補助新台幣1萬2000元，一般戶及含中低收入戶亦可獲最高3000元補助。

消防局表示，只要屋內型熱水器未裝設或裝錯熱水器、屋外型熱水器裝設屋內或加蓋陽台及經消防局派員訪視有一氧化碳中毒之虞者，都可申請補助，消防局人員告訴中央社記者，去年補助104戶，金額總計38萬4000元。

消防局呼籲，民眾住處要保持環境通風，避免陽台違規加裝門窗或晾曬大量衣物導致空氣不流通，室內應使用強制排氣式熱水器，屋外式熱水器則應設置於室外空曠處，安裝熱水器時需由具有專業執照人員及熱水器承裝業者依規定施作。（編輯：龍柏安）1150122