彰化推地籍與稅籍異動即時通一站申請 盼便民阻詐

（中央社記者鄭維真彰化12日電）為預防不動產詐騙行為，政府推出地籍及稅籍異動即時通，彰化縣政府考量民眾申辦便利性，15日起整合申請服務，在縣內地政事務所或地方稅務局服務窗口，可同時完成兩項服務申辦。

彰化縣地政處人員告訴中央社記者，民眾如有申請地籍異動即時通，一旦地籍資料有任何異動，即會接獲通知，可盡早察覺異狀，有效阻詐。

彰化縣政府今天發布新聞稿，為提升不動產交易安全，12月15日起推出地籍、稅籍異動即時通一站式申請服務，民眾只需前往縣內任一地政事務所或地方稅務局及所屬各分局服務窗口，可同步完成兩項服務申辦，不用往返不同機關，省時便利，並能降低在購房、賣房或設定抵押時遭遇詐騙風險。

縣府表示，不動產發生異動，系統將啟動雙重預警機制，稅籍異動即時通在稅務申報階段提供第一道預警，地籍異動即時通則於登記收件及異動完成時發出第二道通知，讓稅務端與登記端形成完整防護網，確保民眾財產安全。（編輯：謝雅竹）1141212